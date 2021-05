maurizio-costanzo-diretto-e-schietto-su-federica-sciarelli,-“lei-lavora-solo-per-…”

Spread the love











Nel corso della serata di ieri mercoledì 26 marzo 2021, è andata come sempre in onda una puntata di Chi l’ha visto ovvero il programma condotto da Federica Sciarelli. Gran parte della puntata è stata dedicata come spesso accade ormai da qualche tempo al caso di Denise Pipitone. Quest’ultima è la bambina scomparsa purtroppo da Mazara del Vallo oltre 17 anni fa ed esattamente il primo settembre 2004.

Chi l’ha visto, ancora una volta si parla della scomparsa della piccola Denise Pipitone

La puntata è iniziata intorno alle ore 21:20 sempre su Rai 3, dopo la puntata di Un posto al sole. Ad ogni modo, la puntata è stata seguita da milioni di telespettatori che in queste settimane si sono tanto appassionati al caso relativo alla scomparsa della bambina, della quale purtroppo ancora oggi non si sa nulla. Il lavoro di Federica Sciarelli e di tutta la sua redazione sembra stia dando i suoi frutti visto che sono sempre di più coloro che in qualche modo collaborano e vogliono dare il proprio contributo.

Maurizio Costanzo su Nuovo risponde ad un lettore ed elogia la conduttrice

Nelle scorse ore sembra che la conduttrice Federica Sciarelli abbia ricevuto gli onori da parte di uno dei più grandi giornalisti di tutti i tempi. Stiamo parlando di Maurizio Costanzo il quale sulle pagine del settimanale Nuovo ha parlato proprio di Federica Sciarelli rispondendo ad un lettore di Avellino. Quest’ultimo pare avesse sottolineato il lavoro che la Sciarelli da tanti anni svolge per Chi l’ha visto e che soprattutto sta svolgendo in questo ultimo periodo, in cui si sta tanto parlando del caso della piccola Denise Pipitone. “Chi l’ha visto e altri programmi, come Quarto Grado, stanno cercando di dare una risposta alla domanda: “Che fine ha fatto la bambina?”. “Non so se i magistrati non hanno fatto il loro dovere… di sicuro i giornalisti lo stanno facendo, mettendosi al lavoro per scoprire la verità”. Sono state queste le parole scritte dal giornalista nel rispondere ad un lettore che pare avesse elogiato il lavoro di Federica Sciarelli e della sua redazione.

Le parole del lettore di Avellino

“Diciamoci la verità: se non fosse stato per i programmi che se ne stanno occupando, il caso non sarebbe stato riaperto”. Queste ancora le parole del lettore che su Nuovo TV ha voluto così scrivere al giornalista per elogiare Federica ed il grande lavoro da lei svolto, così come da tutta la sua redazione.

