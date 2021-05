isola-dei-famosi,-valentina-persia-e-awed:-nuova-coppia?

L’isola dei famosi non smette di sorprendere il pubblico e, a quanto pare, una strana e inattesa coppia potrebbe formarsi agli sgoccioli di questa esperienza; Valentina Persia e Awed condividono uno splendido rapporto di amicizia ma, con la fine delle violente liti, potrebbe essere sbocciato qualcosa tra la comica e lo youtuber.

L’isola dei famosi sta per volgere al termine e, in vista della finale del 7 Giugno, i naufraghi stanno iniziando a sentire addirittura la nostalgia di Playa Reunion e l’Honduras.

Valentina Persia, leader femminile indiscussa di questa edizione, dopo diversi sfoghi per la nostalgia dei suoi figli, è tra i concorrenti che addirittura non vorrebbero lasciare quel posto.

E mentre la nostalgia galoppa all’idea del rientro in Italia, tra la comica romana e lo youtuber Simone Paciello, in arte Awed, la loro viscerale amicizia sta diventando qualcos’altro.

Awed su Valentina Persia “Mi ha risvegliato l’ormone”

Awed e Valentina Persia sono due concorrenti che hanno sempre avuto un ottimo rapporto; mentre lo youtuber veniva escluso da tutti per via della sua presunta sottomissione nei confronti di Vera Gemma, Valentina è sempre stata disposta a dargli un conforto.

Con il tempo il loro rapporto è diventato sempre più intimo e, anche se Awed è stato duramente criticato come latin lover, pare che senza provarci in nessun modo abbia conquistato il cuore della Persia.

Tra i due sono ormai palesi atteggiamenti di intesa che vanno aldilà della semplice amicizia o intesa amicale e, ovviamente, l’attento pubblico se ne è reso conto. Awed ha addirittura ammesso:

“Valentina inizia a farmi qualche effetto, mi ha risvegliato l’ormone!”

L’attrice comica ha rivelato anche in diretta che nella sua vita sarà sempre presente l’amore della sua vita, Salvo, un architetto catanese, scomparso per via di un tumore, con la quale la donna aveva in progetto il matrimonio.

Nonostante tutto però, quest’esperienza, potrebbe aver finalmente aperto qualche spiraglio nel cuore di Valentina.