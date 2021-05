Ecco perché Biden ha deciso di riaprire l’inchiesta sull’origine in laboratorio del Covid

Spread the love

Quando il 14 maggio scorso diciotto noti accademici hanno pubblicato su Science una lettera aperta sostenendo come sull’origine del Covid-19 la teoria del salto di specie e quella dell’incidente di laboratorio fossero ugualmente “praticabili” e sollecitando un’indagine “obiettiva e imparziale”, l’Intelligence degli Stati Uniti aveva già raccolto una serie di dati importanti. Che hanno rimesso in discussione la teoria finora largamente dominante (anche in campo scientifico) sul passaggio da animale ad uomo.