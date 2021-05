Denise Pipitone, Chi l’ha visto smonta la pista Ecuador. Parla Maria Grazia: “C’è una somiglianza, ma non sono io Denise”

“Facciamo chiarezza, questa pista può essere accantonata”. Federica Sciarelli è perentoria nel chiudere definitivamente il discorso sulla cosiddetta “pista Ecuador”: stiamo parlando, ancora una volta, del caso Denise Pipitone, su cui da qualche mese si sono riaccesi i riflettori e sono ripartite le indagini. Anche questa settimana la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto – che per prima nel marzo scorso era tornata ad occuparsi della vicenda con la segnalazione di Olesya Rostova – ha trattato gli ultimi sviluppi, concentrandosi sulla segnalazione di una presunta ragazza in Ecuador dalla forte somiglianza con Denise salita alla ribalta nei giorni scorsi. Qualcuno, infatti, aveva portato all’attenzione di Piera Maggio e del suo avvocato Giacomo Frazzitta alcune foto prese dal suo profilo Facebook (e diventate poi virali sui social) che mostravano una notevole somiglianza tra lei e Denise. Del caso si era occupata nei giorni scorsi anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

La redazione di Federica Sciarelli è riuscita a rintracciarla e, con il supporto di una traduttrice, l’ha intervistata in videochiamata per approfondire la cosa. Subito è emerso come, ancora una volta, si trattasse di una falsa pista: la giovane si chiama infatti Maria Grazia, ha 29 anni e, non solo vive in Brasile e non in Ecuador come si diceva sui social, ma si dice anche convinta di non essere lei Denis Pipitone. “Ho visto le foto, c’è una somiglianza, ma non sono io Denise – ha detto a Chi l’ha visto -. Sono nata e cresciuta in Brasile, da qui non mi sono mai allontanata”. Non solo: neanche l’età coincide. Maria Grazia ha infatti 29 anni mentre Denise oggi ne avrebbe 21. Piera Maggio, mamma di Denise, ha commentato alla trasmissione Rai: “Bene aver fatto chiarezza”.