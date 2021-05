cordoglio-a-bra-per-lidia-giustetto-ved.-brizio

Serenamente e all’età di 93 anni, si è spenta Lidia Giustetto ved. Brizio. Ha lasciato il figlio Giacomo (con la moglie Manuela), i nipoti e i tanti parenti. Condoglianze dalla Casa di Cura Privata “Città di Bra” e dalla Nuova Casa di Cura “Sant’Anna” di Casale Monferrato, strutture nelle quali Giacomo Brizio ricopre la carica di presidente. I funerali sono in programma venerdì 28 maggio alle ore 10, nella Parrocchia braidese di San Giovanni Battista. Lidia Giustetto fu la moglie del dott. Francesco Brizio: ex medico di base e fondatore della Casa di Cura Privata “Città di Bra”; ex consigliere comunale braidese ed ex consigliere provinciale (per 5 mandati) dal 1960 al 1985; ex primo cittadino braidese dal 1976 al 1978. Al compianto dott. Francesco Brizio, dal 1/6/2019 è intitolata l’area verde davanti alla Chiesa “Santa Chiara” e all’Istituto “Mucci”, tra via Craveri e vicolo Fossaretto.

Condoglianze alla famiglia dalla redazione di Ideawebtv.