Come trovare un defunto in un cimitero ? un grande aiuto arriva dal proprio smartphone

Come trovare un defunto in un cimitero ?

Facile da oggi utilizzando il proprio smartphone !!

Infatti da oggi, grazie ad una app, è possibile trovare la posizione esatta di un defunto all’interno di un cimitero.

Occorre scaricare Aldilapp dallo store di Apple o Google, e senza nessuna registrazione, si può cercare la tomba del proprio caro defunto.

Di seguito la procedura:

Scarica l’app

Inserisci il nome del defunto

Visualizza la posizione

Incuriositi da questa nuova app, dalla nostra redazione abbiamo cercato di capire qualcosa in più sulla proprietà di questa nuova tecnologia.

Cercando su Google, abbiamo trovato il loro sito internet www.aldilapp.it, non avendo trovato un loro recapito telefonico, abbiamo inviato una mail per richiedere di essere contattati ed avere informazioni.

Et voilà, passano solo 2 ore che veniamo contattati dalla dott.ssa Alessandra Relmi che ci dice di essere la responsabile commerciale di Aldilapp.

Dott.ssa la contattiamo perché siamo rimasti incuriositi da questa app, nonché dal vedere un’iniziativa tecnologica all’interno di un cimitero. I cimiteri di per se non sono luoghi dove la tecnologia è ben accettata. Può dirci qualcosa su questa nuova app ?

Vero, ha perfettamente ragione e le dico che non siete in pochi ad aver suscitato interesse verso Aldilapp, nelle ultime settimane siamo invasi da mail e richieste d’informazioni. Il cimitero è un luogo sacro, di preghiera e di riflessione, la tecnologia invece è spesso sinonimo di frenesia, stress e confusione. Ma come avrà notato lei che ha scaricato l’app, la nostra app non emette suoni, non permette comandi vocali e non richiede la registrazione, pertanto la ricerca di un defunto avviene in 2 soli click. Anche il brand di Aldilapp è molto sobrio ed elegante tanto da essere in perfetta armonia con l’ambiente cimiteriale.

Può dirci qualcosa in più sulla tecnologia e sulla vostra società

La nostra è una piccola sturt up nata da un imprenditore di origini abruzzesi. La tecnologia è stata sviluppata all’estero utilizzando “Capacitor e Framework Ionic Due” creata per essere multilingue ed essere distribuita in tutta Europa. Siamo sul mercato da sole 3 settimane, e al dire il vero, nessuno di noi si aspettava un successo simile.

Com’è nata questa idea imprenditoriale ?

Quest’idea è nata dal fondatore della società, e -come spesso accade- generata dell’esperienza personale di non riuscire a trovare un defunto. Il fondatore e proprietario della piattaforma, era in visita in un cimitero, che nonostante le piccole dimensioni, ci ha raccontato di aver impiegato moltissimo tempo prima di poter raggiungere la tomba del suo amico. Proprio da questa sua esperienza ha voluto creare un supporto per orientare con facilità i visitatori dei cimiteri.

Grazie alla visita al suo amico defunto è nata Aldilapp.

Come mai la scelta di un app ?

Abbiamo pensato a diverse soluzioni, tra le quali anche quella di inserire un totem touch screen all’ingresso del cimitero dove i visitatori avrebbero potuto inserire i dati del defunto per la ricerca.

Poi in realtà questa che inizialmente sembrava la soluzione migliore, è stata scartata in quanto un totem avrebbe avuto bisogno di un’installazione con alimentazione e connessione, di una costosa manutenzione e quindi un aggravio di costi per la pubblica amministrazione. Oltre che, in questo periodo di pandemia abbiamo ritenuto inopportuno uno strumento dove le persone si sarebbero agglomerate per utilizzare e toccare un unico monitor.

Pertanto abbiamo deciso di scegliere la soluzione dell’app.

Questa è la migliore soluzione, la più smart e la più economica. Può essere utilizzata da più visitatori contemporaneamente, con il proprio smartphone, in riservatezza e nel piacevole silenzio che il cimitero esige.

In realtà, per essere sinceri sia io che i miei colleghi non siamo habituès dei cimiteri, ma non mi sembra di aver visto il vostro servizio altrove.

Non siete presenti ovunque.

Come le dicevo siamo sul mercato da poco, abbiamo già diverse commesse e stiamo facendo fatica a consegnarle nei tempi prefissati. Nei prossimi giorni il nostro organico aumenterà, saremo felici di servire meglio i nostri clienti per poter crescere più velocemente.

Tornando ai cimiteri, ci viene in mente di pensare che chi frequenta i cimiteri magari non siano ragazzini che hanno facilità d’uso con la tecnologia. Le anziane signore utilizzeranno l’app ?

Guardi, ora che il mio lavoro mi consente, o meglio mi obbliga, di frequentare i cimiteri quasi quotidianamente le garantisco che l’eta media dei visitatori non è poi così alta come lei pensa, inoltre è un falso mito che solo i ragazzi sono abili utilizzatori di smartphone. Posso chiederle quanti anni ha lei e i suoi colleghi che eravate presenti nel cimitero ?

Io 59, gli altri 65, 41 e 56

Ecco vede, non mi sbagliavo. Le garantisco che anche i 70enni utilizzano con estrema facilità lo smartphone.

A chi vi rivolgete per vendere questa applicazione ?

I nostri clienti sono le amministrazioni comunali, nella figura dell’assessore di riferimento o direttamente del sindaco nei piccoli medi comuni.

Avete quindi anche una struttura commerciale ?

Si abbiamo una struttura commerciale che io stessa dirigo, finora è composta da sole 7 persone ma a breve sarà aumentata.

Inoltre siamo molto facilitati nel farci conoscere e ricevere le commesse di vendita in quanto siamo iscritti al Mepa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Abbiamo ricevuto alcune commesse senza neppure visitare il cliente.

Devo dirle che questa breve telefonata mi rincuora. In pochi minuti ho conosciuto una società innovativa che permette alla pubblica amministrazione di svecchiarsi, una società che cresce e da lavoro in momenti di crisi, e sentire la sua voce di giovane donna a capo della direzione commerciale non può che aumentare il mio entusiasmo di cittadino italiano.

Vi auguro il meglio. Arrivederci.

Grazie a lei, saremo lieti di averla ospite presso la nostra sede quando avrà piacere di farlo. Le auguro una buona giornata.

