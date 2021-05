Buongiorno, mamma! avrà una seconda e una terza stagione?

Buongiorno mamma 2 stagione si farà e anche una terza stagione?

Ci sarà Buongiorno, mamma! 2 stagione e non solo, qualora vengano rispettati i piani di produzione. L’attendibile BubinoBlog, infatti, svela in anteprima il 27 aprile 2021 quali siano i progetti per la fiction con Raoul Bova. A pochi giorni dal debutto del 21 aprile 2021 su Canale 5 in prima serata, arriva l’aggiornamento che Buongiorno, mamma! è pensata per continuare dopo il primo ciclo di episodi.

L’idea della fiction per la regia di Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli si snoda su più stagioni. In particolare, qualora vengano mantenute le premesse, Buongiorno, mamma! avrà un prosieguo anche dopo la stagione 2.

Buongiorno mamma quante stagioni ha?

Elena Funari, Raoul Bova e Ginevra Francesconi in una scena di Buongiorno, Mamma. Credits: Ufficio Stampa Mediaset.

Ancora non è ufficiale la notizia sul futuro di Buongiorno, mamma! secondo cui la fiction avrebbe una seconda stagione e una terza stagione. Tuttavia, il finale della prima è aperto e, pare che la storia sia concepita per continuare per altre due stagioni.

A proposito della storia e della nascita dell’idea, l’autrice Elena Bucaccio svela nelle note per la stagione 1 di Buongiorno, mamma! di sentire sua la vicenda di Anna e della sua famiglia ancora prima di scriverla.

L’attività di scrittura del primo ciclo di episodi è durata mesi, inframezzata dalla pandemia e dalla separazione dalle persone care. È proprio in questa contingenza che “Anna e la sua famiglia sono stati compagni fedeli. Ho imparato a conoscerli e ho cercato di raccontarli al pubblico”, racconta l’autrice Elena Bucaccio. Proprio per raccontarli al pubblico “ho abbandonato la continuità temporale, perché la storia di questa famiglia è una storia che si svela nel tempo. C’è amore, ma anche mistero. E soprattutto, c’è un prima e c’è un dopo.”

Questo intreccio non si conclude – se confermate queste voci – con la prima stagione. Se, come sembra, una seconda stagione di Buongiorno, mamma! si farà, potrebbero esserci nuovi risvolti e nuove vicende da collocare nel passato della storia d’amore tra Guido e Anno o nel presente più aggrovigliato.

“Perché le famiglie non sono linee che procedono parallele verso il futuro, ma gomitoli intrecciati nei quali non esiste un io e un tu, un prima e un dopo, ma soltanto un magma incasinato e scomposto. Ed è questo magma che vorremmo raccontare.” Con queste parole l’autrice Elena Bucaccio presenta la prima stagione, che – probabilmente – non è sufficiente a sciogliere tutti i nodi della famiglia Borghi.

Restiamo in attesa di annunci ufficiali in merito alla seconda stagione di Buongiorno, mamma! e alla terza!