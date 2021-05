antonella-clerici,-spiazza-tutti-e-dice-“ho-deciso-che-d’ora-in-poi-…”imbarazzo-in-studio

Spread the love











Antonella Clerici da diverso tempo ormai è alla conduzione di un nuovo programma che va in onda sui canali Rai e che è intitolato E’ sempre mezzogiorno. Sembrerebbe che questo nuovo format sia tanto piaciuto al pubblico di Rai 1, che giorno dopo giorno segue il programma con tanto affetto e costanza. Non è di certo una novità, visto che Antonella Clerici è una delle conduttrici più importanti di casa Rai ed è anche una tra le più amate. Grazie alla sua solarità e simpatia, è riuscita in tutti questi anni a catturare l’amore di milioni di telespettatori. Le puntate di E’ sempre mezzogiorno sono sempre ricche di grandi colpi di scena, ma soprattutto di gag e siparietti messi in atto dalla stessa che piacciono tanto al pubblico. Questo è anche un po’ quello che è accaduto nella giornata di ieri martedì 25 maggio.

Antonella Clerici, puntata speciale quella del 25 maggio 2021

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, la puntata di ieri di E’ sempre mezzogiorno è iniziata in un modo piuttosto strano. La conduttrice avrebbe raccontato un aneddoto che ha tanto divertito, ma nel contempo anche stupito i telespettatori. È stato subito dopo la sigla che la conduttrice ha raggiunto il centro del studio ed ha fatto la sua confessione.

La confessione della conduttrice subito dopo la sigla

“Ho ripensato a quello che mi ha detto ieri la signora Consiglia. Per chi non ci ha seguiti, la signora in questione ha telefonato per partecipare al nostro gioco. Consiglia mi ha detto “mi sono vestita bene per parlare con te”, pur sapendo che io non potevo vederla”. Questo quanto dichiarato dalla conduttrice. Quest’ultima poi ha aggiunto “Ho trovato questa cosa molto bella, sono rimasta colpita. Quello che mi ha detto la signora Consiglia mi ha colpita perchè è bello prendersi cura di se stessi anche per gli altri”. Sono state queste ancora le parole dichiarate da Antonella proprio nella puntata di E’ sempre mezzogiorno, aggiungendo anche che comunque prendersi cura di se stessi è sicuramente molto importante, così come cucinare per gli altri perché è un gesto d’amore.

Antonella ed i ringraziamenti pubblici alla signora Consiglia

La conduttrice poi ha voluto dire grazie alla signora Consiglia. La Clerici poi avrebbe continuato a scherzare dicendo “Ho deciso che d’ora in poi a chi telefonerà per il gioco chiederò com’è vestito”, facendo intendere di essere contenta di avere un rapporto così intimo con il suo pubblico.

