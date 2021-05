anticipazioni-uomini-e-donne,-isabella-ricci-ha-preso-una-decisione?

Le anticipazioni di Uomini e Donne vedono al centro dello studio la nuova dama del Trono Over Isabella Ricci e la sua decisione

Soltanto ieri Isabella Ricci e Gemma Galgani hanno avuto un’accesa discussione in merito ai metodi di approccio della nuova dama del dating show. A Uomini e Donne, oggi giovedì 27 maggio, stando alle anticipazioni ci potrebbe essere una decisione inaspettata di Isabella Ricci proprio in merito ad una delle frequentazioni.

LEGGI ANCHE > > > Rai, il trionfo è totale: sospiro di sollievo

NON PERDERTI > > > Carlo Verdone addolorato per il lutto improvviso: “Ci ha lasciato oggi” – VIDEO

Isabella è arrivata casualmente al programma di Maria De Filippi, ma una volta saputo della selezione ha deciso di impegnarsi a trovare quello che dovrà essere il suo compagno di vita. Proprio oggi, dalle 14:45, potrebbero esserci primi passi in questa direzione.

Anticipazioni Uomini e Donne, la decisione di Isabella Ricci sulle frequentazioni

Isabella Ricci (@Instagram)

L’elegante dama del dating show sta frequentando due cavalieri, in particolare modo sono 4 settimane che si sta vedendo con Andrea. Tra i due non c’è stato nulla di fisico finora, neppure un bacio, soltanto delle uscite come amici. È possibile che oggi possa esserci una svolta proprio con Andrea, capire dunque se è il caso di mandare avanti la frequentazione oppure no.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Maneskin, accusa dalla Bielorussia: “Omosessuali e pervertiti”

Stando alle indiscrezioni de Il Vicolo delle News, ci sarà spazio anche per la dama Sara, ex frequentante del cavaliere Biagio che, però, sta approfondendo la sua conoscenza con Mauro, un uomo gentile ed elegante. Probabilmente, a breve, Sara farà la sua scelta: se proseguire o meno le cose proprio con l’ultimo cavaliere rimasto alla sua corte.