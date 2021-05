And Just Like That: Mr Big torna nel revival di Sex & The City

And Just Like That: Mr Big torna nel revival di Sex & The City. Chris Noth ci ripensa: l’interprete di Mr. Big in Sex And The City ha deciso di tornare nel revival della serie tv! Dalle prime indiscrezioni sembrava che l’attore si fosse tirato indietro ma poi queste indiscrezioni si sono rivelate infondate, dato che Chris Noth torna a ricoprire il ruolo di uno dei personaggi più amati dai fan. Il produttore esecutivo Michael Patrick King rivela: “Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Chris in ‘And Just Like That’… Come potremmo mai fare un nuovo capitolo della storia di ‘Sex And The City’ senza il nostro Mr. Big?“.

Il revival di Sex & The City sarà composto da dieci episodi da circa mezz’ora l’uno e le riprese dovrebbero iniziare (salvo cambiamenti dell’ultimo minuto) a New York quest’estate. La quasi stagione 7 è intitolata “And Just Like That” (tradotto: “E proprio così…”), e vede di nuovo protagoniste Carrie, Charlotte e Miranda. Samantha infatti non sarà presente nel revival.

Oltre a Mr. Big torna anche però l’ex rivale in amore: anche Aidan, già comparso anche nel secondo film di Sex & The City, infatti torna nel revival! Tra le new entry invece Sara Ramirez, conosciuta per il ruolo di Callie Torres in Grey’s Anatomy. Sara interpreta Che Diaz, persona queer non binaria che ospita un podcast in cui Carrie Bradshaw è regolarmente presente.

Il revival, stando alle anticipazioni sulla trama divulgate da HBO Max, affronta le complessità della vita e delle amicizie delle protagoniste nei loro cinquant’anni.

