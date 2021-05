Amazon, Jeff Bezos lascerà il 5 luglio: al suo posto Andy Jassy

Il Ceo di Amazon Jeff Bezos si dimetterà il 5 luglio, passando il timone al capo dell’area cloud computing Andy Jassy. Lo ha annunciato lo stesso Bezos nel corso dell’assemblea annuale degli azionisti del colosso dell’e-commerce, che si è tenuta online. “Abbiamo scelto quella data perché è importante per me, è il giorno in cui Amazon è stata fondata nel 1994, esattamente 27 anni fa”, ha detto Bezos citato dai media Usa. L’annuncio dell’addio era già stato dato a febbraio: Bezos diventerà presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Amazon, dedicandosi alle altre sue attività, dal Bezos Earth Fund alla compagnia spaziale Blue Origin.