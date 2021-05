un-gioco-da-tavolo-marvel-ha-raccolto-6-milioni-di-dollari-su-kickstarter:-lo-ha-fatto-un-italiano

Marvel United: X-Men, gioco da tavolo per gli appassionati Marvel, è già un enorme successo prima ancora di essere distribuito sul mercato. La CMON (CoolMiniOrNot), azienda produttrice di giochi da tavolo, ha da poco incassato la cifra record di 6 milioni di dollari su Kickstarter per il finanziamento di questa nuova espansione di supereroi Marvel legata ai mutanti. Il merito di questo trionfo è anche da attribuirsi ad Andrea Chiarvesio, game designer torinese, mente ed autore di Marvel United: X-Men. L’abbiamo incontrato nel suo studio e gli abbiamo chiesto come nasce una campagna di raccolta fondi capace di raccogliere la cifra di 6 milioni di dollari.

di Davide Cavalleri