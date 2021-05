Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island: Bisiciglia rivela i Vip che vorrebbe nel reality

Filippo Bisciglia, anche se non c’è stata ancora una conferma ufficiale, dovrebbe condurre Temptation Island 2021; il conduttore romano ha rivelato i nomi dei Vip che vorrebbe vedere al falò di confronto ed ha parlato della sua esperienza come conduttore del reality delle tentazioni.

Filippo Bisiciglia non è stato ancora confermato come conduttore di Temptation Island 2021, nonostante stando ai rumors online pare già confermato in via ufficiosa.

Il conduttore romano ed ex gieffino è una delle pseudo certezze della prossima edizione del reality delle tentazioni, insieme al fatto di non poter vedere delle coppie Vip.

Nonostante tutto, sognare è lecito e per Bisiciglia le coppie che farebbero scintille al falò di confronto sono alcune molto note, forse troppo:

“Appena mi hai detto che potevo fantasticare ho pensato a Brad Pitt e Jennifer Aniston o ai Beckham. Però credo che oggi la coppia più chiacchierata sia quella formata da William e Kate, allora mi piacerebbe vederli, o forse harry e Meghan. Al falò potrei vincere ‘principe ho un video per lei’. Salirei di livello, insomma tanta roba dai. Poi o sono corna reali, o corna di sua altezza o popolane, sempre corna sono“.

Filippo Bisciglia parla di Temptation Island

Filippo Bisiciglia è ormai il volto storico di Temptation Island e difficilmente il pubblico accetterebbe una sostituzione dopo 6 edizioni condotte su 10; nella stessa intervista di Casa Chi nella quale ha parlato di possibili coppie Vip, Bisiciglia ha parlato delle emozioni provate in questa esperienza.

“Se ci sono stati momenti in cui mi sono arrabbiato molto dentro? Ovviamente sì, ma visto che sono il loro confidente cerco sempre di rimanere neutrale. Però posso dirvi che negli anni ho capito di non dare un giudizio ai primi falò. Ho cambiato spesso opinione durante il percorso. All’inizio magari pensavo avesse ragione la fidanzata e poi dopo 15 giorni ero dalla parte del compagno. […] Un aneddoto, se c’è una cosa che fanno tutti e dico qualsiasi coppia. Quelli che poi si lasciano o chi si ama ancora, tutti sono accomunati da una cosa. Appena si vedono al falò di confronto si guardano e nasce sui loro volti un mezzo sorriso. Perché si rivedono dopo 21 giorni. Anche se si vorrebbero prendere a sberle, ma rivedi il tuo compagno che magari è diverso, più abbronzato, allenato“.

Ormai un esperto dell’amore e di quello che può accadere nelle coppie che decidono di sottoporsi a questa prova; nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità, sentirlo parlare così del programma fa ben sperare chi vorrebbe vederlo alla conduzione dal prossimo 30 giugno.