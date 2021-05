Temptation Island, Alessia Marcuzzi è stata esclusa e lei commenta “Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi, però …”

Spread the love











Alessia Marcuzzi da un pò di anni conduce il programma targato Maria De Filippi Temptation Island ed è sempre stata molto contenta di farlo perchè interagisce molto con i concorrenti, con le loro storie, si immedesima e dà consigli. E’stata anche criticata per i suoi consigli perchè sui social l’hanno attaccata dicendole che una che ha avuto ogni figlio da un compagno diverso non è proprio in grado di dare consigli ma lei ha controbattuto che è molto più facile viverle da fuori le storie che non quando ne sei calata dentro.

Alessia Marcuzzi non condurrà quest’anno Temptation Island

Ormai è ufficiale che quest’anno, a condurre Temptation Island non sarà Alessia Marcuzzi anche se lei in questa trasmissione ha sempre messo il cuore come lei stessa ha più volte dichiarato.

Non si sa ancora chi la condurrà questa fortunatissima trasmissione di Maria De Filippi che, insieme alle altre sue: Uomini e donne, C’è posta per te e Amici si conferma un’intuizione vincente della De Filippi che davvero non ne sbaglia una.

Quindi non ci sarà l’edizione vip che di solito è affidata alla Marcuzzi ma solo quella con persone comuni che sarà condotta, come al solito, da Filippo Bisciglia.

La reazione di Alessia Marcuzzi alla notizia della sua esclusione

Alessia Marcuzzi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e, a proposito della sua esclusione dalla conduzione per quest’anno di Temptation Island ha dichiarato: “Per il momento è prevista una sola versione con Filippo Bisciglia. Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi”.

Recentemente Alessia Marcuzzi è stata vittima di una truffa, su Twitter c’era un account che fingeva di essere lei e la Marcuzzi ha detto: “Non soltanto sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e cognome di una persona vera, che ora rischia grosso”.

E poi ha continuato: “Ma pensa se questo personaggio avesse anche dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan, oppure se avesse dato appuntamento a qualcuno da qualche parte con intenzioni moleste? Mi vengono in mente mille pensieri e sono soltanto brutti”.

E poi ha anche raccontato: “Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace. Poi su Instagram, dove ho un sacco di follower c’è un incubo fisso: un account partito come Macelleria vegana (poi didattica) e centinaia di varianti con Macelleria, che ogni giorno mi riserva di tutto”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...