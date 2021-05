ritrovato-l’uomo-disperso-nel-cebano:-era-caduto-da-una-riva-rimanendo-bloccato-fra-i-rovi

Spread the love

Foto su gentile concessione del Soccorso Alpino Piemontese

Un uomo, disperso da questa mattina nel cebano, è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi (25 maggio), fortunatamente non in pericolo di vita: le ricerche si erano concentrate nel territorio del comune di Roascio, dopo di che si è deciso di spostare le operazioni verso Ceva e, seguendo le indicazioni fornite dal disperso, una squadra lo ha trovato a monte della stazione ferroviaria, in una riva scoscesa dove era caduto restando bloccato nella fitta vegetazione caratterizzata da rovi spinosi.

L’uomo, ferito, è stato individuato dalla squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese: recuperato con uno stato di lieve disidratazione, riportato sul sentiero, a piedi ha raggiunto l’autoambulanza con cui è stato trasferito in ospedale a Ceva per accertamenti. Hanno collaborato alle operazioni i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la Protezione Civile e la Croce Rossa.