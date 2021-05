naspi,-nuova-proroga-dell’indennizzo:-tutti-i-dettagli

Tra le misure inserite nel Decreto Sostegni Bis anche la proroga della Naspi senza la graduale riduzione dell’indennizzo

Giovedì scorso, a seguito del Consiglio dei Ministri, sono state decise nuove misure per far fronte all’emergenza Covid in Italia. Queste verranno inserite all’interno del Decreto Sostegni Bis, il quale avrà l’obiettivo di supportare le imprese, il lavoro, i giovani e migliorare i servizi del territorio.

Tra le varie misure, anche la proroga della Naspi che ha l’obiettivo di tutelare quelle famiglie in difficoltà economica. Nessun cambio di regola nella percezione dell’incentivo. La sospensione della riduzione graduale dell’importo vale solo per il 2021, mentre l’anno prossimo si applicherà la riduzione rispetto ai mesi di sospensione trascorsi.

Le misure nel Decreto Sostegni Bis oltre la Naspi

Il decreto prevede, oltre la Naspi, ulteriori quattro mensilità per il reddito di emergenza. Nuova indennità per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport. Verrà esteso anche al 2021 il contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti. Verrà introdotto il contratto di rioccupazione per incentivare la reinserimento dei giovani nel mercato lavorativo. Inoltre, probabilmente, un fondo da 500 milioni servirà ad aiutare le famiglie in difficoltà.

Tornando alla Naspi, rientrerà nel pacchetto da 4.2 miliardi di euro che Draghi ha deciso di destinare al lavoro ed alle politiche sociali. Come già detto, l’assicurazione verrà erogata senza progressive decurtazioni d’importo.