La vita in diretta, Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta fuori di sè “Caduta di stile vergognosa..”

Si continua a parlare della piccola Denise Pipitone, ovvero la bambina scomparsa da Mazara del Vallo ormai oltre 17 anni fa. Di questo caso se ne è tornato a parlare in modo anche piuttosto interessante e importante in queste ultime settimane. A riaccendere i riflettori su questo caso è stata una segnalazione arrivata dalla Russia, che poi purtroppo si è rivelata nulla. Questo però ha fatto sì che si riaccendessero i riflettori su questo caso di cronaca nera che purtroppo ha sconvolto la città di Mazara del Vallo, ma anche tutta Italia.

Scomparsa Denise Pipitone, si riaccendono i riflettori su questo caso

In queste settimane, molti programmi televisivi stanno affrontando questo caso e finalmente sono anche ripartite le indagini con due persone finite nel registro degli indagati. Nelle scorse ore è intervenuto il legale di Piera Maggio ovvero l’avvocato Giacomo Frazzitta a La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano. Anche quest’ultimo ha continuato a parlare della scomparsa della piccola Denise e lo ha fatto anche nel corso dell’ultima puntata del suo programma. Ad ogni modo, sembrerebbe che in queste ultime ore l’avvocato Giacomo Frazzitta abbia voluto dire la sua e nel farlo ha utilizzato dei toni piuttosto duri e anche molto forti.

I legali di Anna Corona scatenano la rabbia di Frazzitta

Sarebbe stata nello specifico una frase pronunciata dai legali di Anna Corona che ha mandato su tutte le furie il legale di Piera Maggio. Nel corso della puntata de La vita in diretta il conduttore Alberto Matano ha voluto quindi parlare ancora una volta della scomparsa di Denise Pipitone e sembra aver riportato anche alcuni avvenimenti che sono avvenuti in questi ultimi giorni. Tra questi, il fatto che ci sarebbero due persone ovvero Anna Corona e Giuseppe Della Chiave che ufficialmente sono finiti nel registro degli indagati. Questa indiscrezione sarebbe stata lanciata nei giorni scorsi da Quarto grado, ma attualmente non sarebbe stata confermata la notizia.

Il legale di Piera Maggio risponde a tono a La vita in diretta

“Saranno contenti quelli che fanno i processi mediatici, sembrano le popolane della rivoluzione francese”. Questa sarebbe la frase incriminata e dichiarata dai legali di Anna corona che ha fatto letteralmente infuriare l’Avvocato Frazzitta. Quest’ultimo ha colto l’occasione di essere ospite nella puntata di Alberto Matano per poter dire la sua e rispondere. “Non bisogna attaccare le vittime. La trovo una caduta di stile vergognosa e aggiungo una cosa: meglio essere popolane della rivoluzione francese che le allegri comari di Windsor. Queste le parole del legale che ha voluto sottolineare semplicemente il fatto che la sua assistita sta semplicemente cercando di ritrovare la figlia.

