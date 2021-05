Home » Tv » Isola dei Famosi » Isola dei famosi, Gilles Rocca infuriato contro Tommaso Zorzi

Gilles Rocca, dopo un momento di lungo silenzio, è tornato a parlare in prima persona dell’isola dei famosi e della sua esperienza in Honduras; in un’intervista per Novella 2000, l’attore romano ha parlato di alcuni momenti salienti della sua avventura come naufrago ma anche di Tommaso Zorzi e del trattamento ricevuto dall’opinionista.

Gilles Rocca è stato per lungo tempo il favorito dell’Isola dei famosi; l’attore romano aveva ricevuto, soprattutto nelle prime fasi della sua partecipazione, grande approvazione come concorrente e anche come uomo per la sua avvenenza.

Proprio la sua avvenenza aveva colpito Tommaso Zorzi che, nonostante fosse un opinionista alle prime armi, aveva deciso di esporsi e tifare per Rocca e per la sua bellezza.

Con il tempo il rapporto tra i due, anche se a distanza, si è incrinato, portandoli a violenti scontri in diretta che hanno mostrato come tra i due non ci fosse pi+ alcun tipo di intesa.

Dopo la sua uscita ed un momento di silenzio, Gilles Rocca è tornato in studio per la diretta ed ha commentato la sua esperienza così come Tommaso Zorzi e la sua professionalità.

Gilles Rocca critica la professionalità di Zorzi

Gilles Rocca ha sempre lamentato di non apparire come avrebbe voluto, un po’ anche a causa dei montaggi della produzione che mettevano in risalto il peggio di lui,

Tornato in Italia l’ex vincitore di Ballando con le stelle ha scoperto di essere stato anche deriso di Tommaso Zorzi, opinionista che ha avuto un cambio repentino sulla sua persona.

Nell’intervista per Novella 2000, Rocca ha dichiarato:

“Sono abituato a dire sempre ciò che penso. Al di là dei follower e delle simpatie che una persona può provare nei miei confronti, se mi stuzzica, io rispondo. Tornato in Italia tra l’altro ho saputo da vari video che Tommaso mi aveva deriso più volte. Questo non lo avevo visto quando ero nel programma. Secondo me un opinionista deve essere sopra le parti, e non spostare le folle in base ai suoi gusti. Altrimenti rischia di essere davvero poco professionale”.

Zorzi risponderà a queste accuse oppure lascerà cadere?