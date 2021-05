Il Paradiso delle Signore 5 cosa fa Vittorio per fermare Marta?

Nel promo della puntata 158 della stagione 5 vediamo Marta al grande magazzino. È con Vittorio e gli chiede perché le faccia “questo”. Non sappiamo esattamente cosa intenda. Per questo dobbiamo aspettare mercoledì 26 maggio 2021. Il punto è la risposta: “Perché ti amo e non voglio perderti”. Il Paradiso delle Signore 5 cosa fa Vittorio per fermare Marta? Ci riesce? Facciamo un passo indietro.

Marta è davanti al telefono nella puntata 156 della stagione 5. Non vuole mangiare nulla. Italo ha paura di essere rimproverato dalla zia Adelaide per non essersi preoccupato di lei. La ragazza pensa che sia ancora lui quando arriva Umberto. Non sa cosa fare. Continua a pensare a cosa perde. Le sembra tutto così strano. Le persone intorno a lei continuano a ripetere che Vittorio e Marta sono forti. Allora perché non riescono a stare insieme? Non sono due persone che si accontentano. Trascinare la situazione li farebbe soffrire. Marta non riesce a capacitarsi che non torneranno come erano prima. “Come farò a stare una vita intera senza Vittorio?”: sa di essere molto fortunata ad aver incontrato Vittorio. Si sente un’ingrata. Umberto è dell’idea che sia giusto che ognuno prenda la sua strada se così deve essere. È così che deve essere, quindi oppure c’è ancora una speranza?

Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio ferma Marta in tempo?

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 157: Marta Guarnieri interpretata da Gloria Radulescu. Credits: Rai

Vittorio è a casa Conti. Sa che è un momento decisivo. Suona il campanello. È Marta, con le lacrime agli occhi. Dal suo sguardo Vittorio capisce che ha parlato con Sterling. Glielo chiede. Lei non risponde. Il suo silenzio basta. “Quindi hai deciso?” Lei conferma. Va a New York. Poi si getta tra le sue braccia. “Perdonami Vittorio”: i due piangono.

Umberto entra nello studio di Vittorio nella puntata 157 della stagione 5. Non è lì per parlare di lavoro. Ci sono grandi cambiamenti in vista, sia per lui sia per Marta. Il Commendatore aveva capito che sarebbero arrivati a questo. Vittorio pensa che lui voglia sapere se farà qualcosa per farle cambiare idea. In realtà Umberto è lì per sapere come sta. Marta è uno spirito libero. Questo è chiaro ormai a Umberto. “Marta è l’amore della mia vita e non può biasimarmi se continuerò a sperare che resti con me fino alla fine” commenta Vittorio. Per il Commendatore resterà sempre uno di famiglia.

Proprio per questo Vittorio cerca di fermare Marta. Il loro amore è destinato davvero a finire?