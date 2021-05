Il Paradiso delle Signore 5 cosa decide Gabriella tra Milano e Parigi?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 cosa decide Gabriella? A due puntate dal gran finale di stagione è ancora un’incognita la cui risposta non è svelata nemmeno dalle anticipazioni. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella parte per Parigi o resta a Milano?

Sono diversi gli indizi che fanno propendere per l’una o per l’altra scelta.

Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella sceglie Il Paradiso o Cosimo?

A Casa Bergamini Gabriella è ancora a casa nella puntata 158 della stagione 5. La collaboratrice di Defois deve chiamarla per darle altri dettagli. Cosimo chiede alla moglie se sia giunta a una decisione in merito al possibile trasferimento. La stilista non vuole essere pressata. Nel periodo che si prende per riflettere il marito potrebbe rispolverare il francese… Che sia un indizio sul fatto che stia propendendo per la Francia? Gabriella sembra davvero divisa. “Lasciare il Paradiso significherebbe tradire la fiducia di Vittorio” e al tempo stesso ama Cosimo. Gabriella chiede ancora un po’ di tempo al marito. Non gli chiede altro.

Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella riesce a lasciare Il Paradiso o lascia Cosimo?

Gabriella vorrebbe mostrare a Vittorio dei dubbi dell’ultimo minuto. Potrà farlo domani, “sempre che venga” dice Beatrice. Armando aggiorna la stilista sulla situazione tra Conti e Marta. I due hanno provato in tutti i modi a mettere a posto la loro storia, ma senza successo. Resta a tutti loro l’impegno di infondere in lui coraggio. Il modo migliore sarà tornare al lavoro e dare il massimo. Questa piega degli eventi non è un incentivo per Gabriella a partire…

Da una parte Gabriella ha Il Paradiso, la fiducia di Vittorio e tutti i suoi affetti (marito e suocera a parte). Dall’altra ha Cosimo e Delfina, la proposta di Defois. Il Paradiso delle Signore 5 cosa decide Gabriella? Il Paradiso delle Signore è una storia di emancipazione femminile. Marta ne è un esempio calzante. Per Gabriella la vera emancipazione cosa sarebbe? Voltare le spalle al marito in onore di una realtà in cui crede? Oppure, anche per lei, considerare seriamente di spiccare il volo? Sono tantissimi gli elementi che potrebbero spingerla verso l’una o l’altra scelta. Ecco qui altre teorie a riguardo.