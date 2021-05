Spread the love











Nella docu-serie “The Me You Can’t See” il principe Harry lo ha rivelato: è preoccupato per la vita della moglie Meghan Markle. Ecco che cosa ha detto. Il principe Harry ha paura di rivivere il dramma da lui subito con la perdita della madre, Lady Diana, soprattutto dopo i recenti pensieri suicidi della moglie Meghan […]

L’articolo Harry e la sua paura: “Con Meghan non voglio che la storia si ripeta” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...