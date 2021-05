come-accedere-agli-aiuti-a-fondo-perduto-del-governo-per-le-startup

Con il programma Smart money, il ministero dello Sviluppo economico stanzia 9,5 milioni di euro per l’acquisto di servizi prestati da parte di incubatori e innovation hub

HGli incubatori aiutano le startup a crescere (Getty Images)

In arrivo 9,5 milioni di euro per sostenere le attività di sviluppo e favorire gli investimenti delle startup innovative. Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato l’avviso che definisce termini e modalità per richiedere le agevolazioni finanziarie previste dal programma Smart money, un contributo a fondo perduto per l’acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, innovation hub e altri soggetti, pubblici e privati, operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

A chi è dedicato

Smart money si rivolge a piccole imprese con sede sul territorio nazionale, costituite da meno di 24 mesi e che si trovino nelle prime vasi di avviamento e sperimentazione. Devono inoltre essere iscritte a una speciale sezione del Registro delle imprese e non operare nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Possono accedere ai finanziamenti anche le persone fisiche che riescano a costituire una startup entro 30 giorni dalla data di ammissione alle agevolazioni.

Termini e modalità delle domande

Le domande per ricevere i fondi possono essere presentate dalle 12 del 24 giugno 2021, scritte in lingua italiana e compilate attraverso esclusivamente tramite il sistema informatico messo a disposizione sul sito di Invitalia. Le domande dovranno riportare la firma digitale del del rappresentante legale della società o della persona fisica che intenda costituire la società.

I progetti e le agevolazioni

Le imprese dovranno quindi presentare un progetto di sviluppo innovativo da immettere nel mercato, che preveda l’impegno lavorativo dei soci dell’impresa – così come la ricerca di esperti per la creazione di un team che realizzi il progetto – e la realizzazione di un prototipo o di una prima applicazione del prodotto o servizio proposto.

Le agevolazioni saranno quindi concesse per il sostenimento delle spese connesse a un piano di attività, svolto in collaborazione con incubatori, innovation hub (organismi che forniscono alle imprese servizi per produrre tecnologie) e organismi di ricerca. Oppure all’ingresso nel capitale di rischio della startup da parte di business angel (investitori privati che diventano soci delle startup dopo averle finanziate) o di investitori qualificati.

I piani di attività proposti non possono avere una durata inferiore ai 12 mesi, devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e prevedere un importo complessivo non inferiore ai 10mila euro, in misura pari all’80% delle spese sostenute. Gli investimenti nel capitale di rischio sono invece destinati a startup che abbiano già beneficiato del sostegno a piani di attività, al fine di accompagnarne un’ulteriore crescita. Non possono essere inferiori ai 10mila euro o rappresentare una quota di maggioranza nel capitale della startup e devono essere detenuti per almeno 18 mesi.