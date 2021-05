Chi l’ha visto, bomba di Dagospia su Federica Sciarelli “La Sciarelli è agitata perchè …”

Spread the love











Chi l’ha visto è stato da sempre un programma molto seguito, ma soprattutto molto amato dai telespettatori italiani che da diversi anni non si perdono una puntata. Ad ogni modo, sembrerebbe che in queste ultime settimane il programma condotto da Federica Sciarelli abbia davvero raggiunto ogni record, grazie anche al fatto che abbia parlato in modo più approfondito del caso della piccola Denise Pipitone. Quest’ultima come sappiamo è la bambina scomparsa da Mazara del Vallo ormai oltre 17 anni fa e della quale si sta parlando in modo più incessante da alcune settimane.

Chi l’ha visto, ascolti record in queste ultime settimane

Chi l’ha visto si è sempre occupato di questo caso, ma in queste ultime settimane sembrerebbe che lo abbia fatto in modo più approfondito. Il pubblico sta seguendo con tanta attesa e speranza questo caso. Per questo motivo le puntate di Chi l’ha visto delle ultime settimane sono state seguite con attenzione da milioni di Italiani. Si dice infatti che nelle ultime settimane siano stati oltre 3 milioni gli spettatori che hanno guardato le puntate di Chi l’ha visto, con uno share del 13%.

Federica Sciarelli contrariata, ma da cosa e da chi

Nonostante questo però, si dice che la conduttrice Federica Sciarelli soprattutto in questi ultimi giorni sia apparsa contrariata. In realtà questa notizia sarebbe trapelata alcune settimane fa dopo che si era detto che Alberto Matano avesse fatto arrabbiare la Sciarelli. “Ci è arrivata una segnalazione da Viale Mazzini. Federica Sciarelli si sarebbe lamentata duramente con l’Ad Rai Fabrizio Salini riguardo a La vita in diretta. Le rimostranze di Federica riguarderebbero il trattamento del caso Pipitone da parte del programma pomeridiano condotto da Alberto Matano sulla Rete ammiraglia”. Sono state queste le indiscrezioni lanciate proprio la scorsa settimana e arrivate per mano di Giuseppe Candela, il giornalista di Dagospia. Quest’ultimo avrebbe confermato in realtà che la conduttrice Federica Sciarelli sarebbe rimasta piuttosto turbata dal fatto che molti programmi si stanno occupando in questi giorni di alcuni casi di cronaca trattati ampiamente dalla trasmissione.

Le indiscrezioni di Giuseppe Candela

“Dalle parti di Rai3 molti parlando di una Federica Sciarelli agitata, quasi infastidita da quelle che considera “intrusioni” su alcuni casi di cronaca, in particolare sulla vicenda di Denise Pipitone. Il problema? Arrivare al mercoledì con molta carne al fuoco già vista altrove. Atteggiamento che avrebbe fatto fare un salto dalla sedia ad alcuni dirigenti del servizio pubblico. Se è vero che “Chi l’ha visto?” rappresenta il titolo di punta nel genere è anche vero che non possono esistere esclusive su morti e scomparsi, argomenti che Rai1 e Rai2 può trattare per fini di cronaca sia nei tg che nei contenitori. Nessuno deve chiederle il permesso”. Queste ancora le indiscrezioni lanciate dal giornalista, il quale sembra essere convinto del fatto che la Sciarelli sia turbata per questo motivo.

