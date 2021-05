barbara-d’urso-si-scaglia-contro-il-figlio-di-maria-ripa-di-meana

A Pomeriggio Cinque si è tornati a parlare dell’eredità dei gioielli di Marina Ripa di Meana e dell’accusa di Andrea nei confronti di Lucrezia Lante della Rovere. Il figlio adottivo incatenato in via Margutta ha esposto un cartello contro la sorella che non è piaciuto per niente a Barbara D’Urso.

A Pomeriggio 5 nuovo capitolo riguardante i gioielli di Marina Ripa di Meana. Il figlio adottivo Andrea questa volta, collegato da via Margutta, dove sono in esposizione i preziosi monili, si è incatenato contro l’asta dei gioielli voluta da Lucrezia Lante della Rovere.

Barbara D’Urso rimane senza parole quando vede il figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana in catene e con due cartelli eloquenti di accuse contro la sorella Lucrezia Lante della Rovere. Ma uno di questi manifesti non piace alla conduttrice dei pomeriggi di Canale 5 che si arrabbia e chiede di toglierlo. Ma cosa c’è scritto? L’ha letto tutto fiero lo stesso Andrea:

“Lucrezia sei sempre la solita, la vuoi far piangere anche da morta”.

Un cartello che non è piaciuto a Barbara D’Urso che non si è trattenuta:

“Questo non mi piace, sembra che Lucrezia abbia fatto piangere la mamma. Questo no”.

Candida Morvillo difende la scelta di Lucrezia

Ma Andrea insiste, continua ad attaccare: “Svende a poche centinaia di euro oggetti a cui lei era legata, così vuole togliere di mezzo il ricordo di nostra madre”. Il fratellastro è a sua volta arrabbiato e mostra il catalogo di Pandolfini dove c’è scritto nel dettaglio quanti e quali gioielli sono stati messi all’asta da Lucrezia Lante delle Rovere:

“In tutto sono 43 i lotti appartenuti a una delle protagoniste della vita mondana, dagli anni della Dolce Vita romana a quelli social di questi anni 2000 personaggio tv, scrittrice, trasgressiva e provocatrice, vero nome Maria Elide Punturieri, amica di Alberto Moravia e degli artisti Mario Schifano e Tano Festa”

A difesa della figlia di Marina interviene però la giornalista Candida Morvillo, ospite in studio:

“Marina ha lasciato quei gioielli a Lucrezia senza specificare nulla. Quindi Lucrezia è libera di venderli se vuole”.