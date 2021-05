apple-via-del-corso,-a-roma-un-nuovo-spazio-multifunzionale-tra-innovazione-e-tradizione

Apple ha annunciato oggi il nuovo store situato nella centralissima Via del Corso a Roma. Diciassettesimo negozio Apple in Italia è uno spazio tutto nuovo e completamente diverso dal solito per concezione, tant’è che nel nome, Apple Via del Corso, il termine Store è assente, a sottolineare la differenza con gli altri negozi del colosso californiano.

Apple Via del Corso si distingue soprattutto per l’approccio al contesto architettonico del centro di Roma, a cui si è accostato con estremo rispetto, proponendo un negozio che si inserisca all’interno di un ambiente senza alterarlo o rovinarlo. Lo store anzitutto ripristina nella sua bellezza il grande Palazzo Marignoli, rendendo omaggio alla ricca storia artistica e culturale della città di Roma fino ad averne fatto uno dei progetti di restauro più significativi realizzati da Apple.

Il progetto, realizzato dal prestigioso studio di architettura britannico Foster + Partners, prevede il restauro di alcune opere d’arte, il ripristino dello scalone ottocentesco, un largo utilizzo di marmo all’interno e grandi finestre di vetro che si aprono su Via del Corso, permettendo alla luce naturale di fluire all’interno.

Il negozio si sviluppa intorno a un cortile con alberi di canfora, che è il cuore verde del palazzo, reminiscenza dello storico monastero che sorgeva in loco, mentre al primo piano è possibile accedere a una terrazza esterna, adornata da piante di gelsomino e ulivi, che si ispira alle terrazze romane e si affaccia sulla corte, fornendo luce naturale e vista sul negozio.

Apple Via del Corso però non è innovativo e diverso da tutti gli altri solo nel suo approccio architettonico, ma anche perché è il primo a proporre una novità assoluta, Made in Rome: il primo programma Today at Apple pensato per fornire alla prossima generazione di ragazze e ragazzi romani ispirazione, competenze e strumenti per esplorare le loro passioni, con sessioni guidate da un gruppo di oltre 40 artisti locali che operano nei campi della musica, dell’arte e del design, della creazione di contenuti e dei video. Inoltre, quando verranno ripristinate le sessioni in presenza, il nuovo store ospiterà anche sessioni gratuite Today at Apple su argomenti che spaziano dalla fotografia, arte e design. Il negozio aprirà ufficialmente i battenti domani, 27 maggio.