apple-ipad-pro-2021-con-chip-m1:-la-nostra-prova

Abbiamo provato l’iPad Pro da 12,9” del 2021, il primo tablet Apple a montare il chip M1. Le prestazioni sono ottime, ma la vera differenza la fa il nuovo display Liquid Retina XDR. Grazie alla retroilluminazione a microLED ha un rapporto di contrasto altissimo e una gamma cromatica straordinaria: è il miglior display mai visto su un iPad (e su un tablet, in generale). Ci sono piaciute anche la nuova Magic Keyboard in colorazione bianca, molto elegante, la connettività 5G, la porta USB-4 Thunderbolt e la nuova fotocamera frontale ultra-grandangolare che abilita la funzione CenterStage. L’hardware senza precedenti si scontra però con i limiti intrinsechi di iPad OS. Il sistema operativo è ancora troppo legato a un paradigma d’uso focalizzato eccessivamente sulla singola applicazione e sul singolo file. Qui non crediamo che sull’iPad debba arrivare macOS, ma è chiaro che serve un passo avanti, con un aggiornamento del software che consacri appieno la vocazione pro di un dispositivo potentissimo.

di Andrea Nepori

Apple iPad Pro 2021 da 12,9”

Chipset Apple M1 (lo stesso dei Mac)

Display da 12,9” microLED Liquid Retina XDR

Connettività 5G sui modelli “wi-fi + cellular”

Da 128GB fino a 2TB di spazio di archiviazione

Fino a 16GB di RAM (solo su modelli da 1TB o 2TB)

Fotocamera TrueDepth da 12MP e angolo di campo di 122°

Funzionalità CenterStage

Porta USB 4 – Thunderbolt