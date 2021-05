20-piatti-unici-a-cui-non-dire-no

Carne, pesce, verdura e frutta. Ecco come combinarli per creare piatti unici gustosi e divertenti e mettere tutto in un piatto da favola

Un pranzo veloce, una cena da soli o la voglia di qualcosa di semplice, ma completo. I piatti unici sono una grande risorsa per essere pratici e creativi al tempo stesso, ma l’insidia sono le associazioni. Carne e patate, pesce e insalata. Siamo sicuri di non saper fare di più?

Il colore nel piatto

Anche l’occhio vuole la sua parte. Questo detto è vero più che mai nel caso dei piatti unici che per essere appetibili e invitanti, devono stimolarci anche a livello cromatico. Se ad esempio serviamo un filetto di pesce, sarà meglio optare per verdure capaci di ravvivarlo. Allo stesso modo, accanto a una carne rosata staranno benissimo verdure a contrasto come ad esempio quelle a foglia verde.

Sì alle salse

Un modo interessante per movimentare i nostri piatti unici è quello di accompagnarli a delle salse gustose. Possiamo prepararle con formaggio, yogurt, verdure ed erbe, ma anche preparare delle maionesi artigianali. Questo servirà a rendere più stimolante l’assaggio e più complesso il mix di sapori. Attraverso le salse potremo infatti conferire al piatto un tocco di acidità, dolcezza, sapidità o freschezza.

La macedonia di verdure

Avete visto che bello il pesce in copertina? Sono dei buonissimi filetti di gallinella con burro alla senape, completati da una buonissima macedonia di verdure. Un concetto contemporaneo che si ispira alla frutta per presentare pomodori, cetrioli, carote, zucchine, patate e tutte le verdure che si prestano al taglio in modo originale. Nel caso di patate, zucchine e melanzane, consigliamo di prepararle in anticipo con un taglio a cubi regolari, cuocerle delicatamente e mescolarle alle altre. Avete mai provato l’abbinamento patate lesse e pomodori? Provare per credere!

I piatti unici per questa sera

Sì, possiamo iniziare da subito a sperimentare. Nella gallery in alto 20 ricette tutte da provare!