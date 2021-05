Un app Geniale di nome “Aldilapp” l’unica per trovare facilmente i propri defunti anche nei cimiteri più grandi!

Spread the love











Finalmente i parenti e gli amici dei defunti potranno trovare facilmente i propri cari anche nei cimiteri più grandi!

Aldilapp è una nuovissima app per android ed apple, lanciata per fare in modo che chiunque riesca ad orientarsi all’interno di un cimitero. Oltre a fornire una – finora sconosciuta – digitalizzazione dei servizi cimiteriali dei comuni, anche ai più piccoli che oggi si appoggiano solo al “cartaceo”, permetterà di migliorare il rapporto tra il pubblico e l’amministrazione comunale.

Ma cos’è Aldilapp? Dietro all’applicazione che gli utenti potranno scaricare semplicemente scansionando un QR code all’interno dei cimiteri “affiliati” (o cercandola su Play o Apple Store), si trova un software che permette ai dipendenti comunali dei servizi cimiteriali, di caricare i dati storici dei defunti sepolti nel comune, e di tenerli poi aggiornati. Permette inoltre di caricare una mappa del cimitero stesso.

Dal “lato opposto” l’utente, una volta scaricata l’app, avrà modo di cercare il proprio caro defunto in pochi click inserendo semplicemente nome e cognome o data di nascita o morte: ottenendo la posizione della sepoltura all’interno del cimitero.

Molti comuni stanno già adottando questa tecnologia fornita da Stup1 srls, la startup che distribuisce il software in esclusiva per l’Italia.

