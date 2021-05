tutto-sulla-terza-stagione-di-new-amsterdam

New Amsterdam 3 si farà

New Amsterdam 3 si farà. La serie televisiva creata da David Schulner, tratta dal romanzo “Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital” del dottor Eric Manheimer, e ispirato alla sua esperienza come direttore sanitaria, torna con la terza stagione.

La conferma è giunta nel febbraio dello scorso anno, quando la rete americana NBC annunciò di avere rinnovato New Amsterdam, una delle sue serie di punta, per una terza, una quarta e una quinta stagione, assicurando episodi inediti del medical almeno fino al maggio 2023.

Quando esce New Amsterdam 3

Quanto all’uscita New Amsterdam 3, la terza stagione ha preso il via lo scorso martedì 2 marzo sulla rete NBC negli Stati Uniti. Una partenza posticipata, quella dei nuovi episodi della terza stagione rispetto all’abituale debutto in autunno. La causa sono le circostanze legate all’emergenza sanitaria Covid-19. Il finale di stagione va in onda martedì 14 giugno oltreoceano.

New Amsterdam 3 su Canale 5

Ryan Eggold nei panni del dottor Max Goodwin in New Amsterdam. Credits: Mediaset

In Italia, la stagione 3 sbarcherà ancora una volta su Canale 5, a partire da martedì 1 giugno con tre episodi in prima visione assoluta a partire dalle ore 21.30 circa, fino al 22 giugno. Non tutta la terza stagione sarà trasmessa a partire da giugno. Come gli anni passati, Mediaset ha in programma di mandarla in onda suddivisa in due parti.

New Amsterdam 3 trama, anticipazioni

Quando il dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) è arrivato al New Amsterdam, ha posto una domanda semplice e rivoluzionaria: “Come posso aiutare?”.

Nella corso della terza stagione, Max e la sua squadra di medici, infermieri e operatori sanitari affrontano l’arduo compito di restare fedeli a quell’ottimismo mentre si ritrovano a fronteggiare la pandemia globale che ha fatto affiorare le enormi disuguaglianze nel sistema di assistenza sanitaria americano.

Max non intende più limitarsi a riparare un sistema danneggiato, bensì è determinato a demolirlo del tutto per costruire qualcosa di meglio.

New Amsterdam 3 cast, attori e personaggi

Il dottor Max Goodwin interpretato da Ryan Eggold in New Amsterdam. Credits: Mediaset/Universal Television/NBC.

A capitanare il cast di New Amsterdam ritroviamo Ryan Eggold nei panni del dottor Maximus “Max” Goodwin, il nuovo drettore sanitario del New Amsterdam Medical Center di New York, l’istituzione sanitaria pubblica più antica degli Stati Uniti.

Janet Montgomery interpreta la dottoressa Lauren Bloom, a capo del pronto soccorso, mentre Freema Agyeman è la dottoressa Helen Sharpe, responsabile del reparto di oncologia. Jocko Sims presta il volto al dottor Floyd Reynolds, chirurgo cardiovascolare a capo del reparto di cardiochirurgia.

Tyler Labine porta in scena Ignatius “Iggy” Frome, psichiatra a capo del reparto di Psicologia. Ha lasciato la serie Anupam Kher, interprete del dottor Vijay Kapoor, a capo del dipartimento di neurologia.

Il dottor Kapoor, all’inizio della terza stagione, viene colpito dal Covid e a seguito della malattia, di un’operazione a cuore aperto e di una riabilitazione difficile, non sarà in grado di tornare a esercitare la professione di medico. Nella realtà, la moglie dell’attore, l’attrice Kirron Kherr, sta lottando con un tumore al sangue.

Frances Turner appare nei panni dottoressa Lyn Malvo, il nuovo capo di ostetricia dell’ospedale, in un ruolo ricorrente per la terza stagione. Malvo è legata da un rapporto complesso con il dottor Reynolds (Jocko Sims).

Ci aspettiamo di rivedere anche Ana Villafañe nelle vesti della dottoressa Valentina Castro, Zabryna Guevara nella parte di Dora, e Alejandro Hernandez nelle vesti dell’infermiere Casey Acosta. Confermata la partecipazione di Nadia Affolter (Jack Ryan) nella parte ricorrente di Mina.

New Amsterdam 3 trailer, primo sguardo

Di seguito il trailer della terza stagione, al via dal 2 marzo su NBC:



New Amsterdam 3 episodi, quanti sono

Attualmente non si conosce il numero di episodi che compone la terza stagione. Si tratterà sicuramente di almeno dieci episodi, ma probabilmente il conto sarà inferiore rispetto ai 22 della prima stagione, e ai 18 della seconda.

Il motivo è da rintracciare nelle complicazioni dovute alla pandemia globale, che ha costretto innumerevoli produzioni televisive a ritardare il via alle riprese, allungando i tempi di lavorazione e portando così ad una riduzione del numero di episodi per le stagioni in onda nel palinsesto 2020/2021.

New Amsterdam 3 streaming, dove vederla

In streaming, New Amsterdam 3 sarà disponibile su Mediaset Play a ridosso della messa in onda degli episodi su Canale 5, che successivamente approderanno anche su Infinity.

New Amsterdam 3 su Netflix Italia

I diritti di seconda finestra di New Amsterdam sono stati acquisiti da Netflix, che ha distribuito la prima stagione del medical a partire dal 15 febbraio 2021 in Italia. La terza stagione, di questo passo, non dovrebbe debuttare prima del 2023.