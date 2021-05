Tiki Taka: “Cristiano Ronaldo non ha dignità”, insulti pesanti

Nunzio ‘Pupi’ D’Angieri ha lanciato un’offesa davvero pesante contro Cristiano Ronaldo. Secondo l’ambasciatore Ronaldo è un un uomo senza dignità e ormai senza più stimoli.

Durante l’ultima puntata di Tiki Taka, uno dei temi caldi è stato il ruolo di Ronaldo attualmente alla Juventus.



Dopo la panchina vissuta all’ultima partita di campionato, vinta con una goleada della vecchia signora, il suo posto in squadra è messo in discussione.

Tra gli opinionisti della serata anche Nunzio ‘Pupi’ D’Angieri, ambasciatore.



Ecco le sue parole:

Ronaldo, che è un grandissimo calciatore, è uno che non ha più stimoli ormai.



Le voglio dire un’altra cosa: noi al 26 di giugno faremo un tributo per Papà Francesco. Gli abbiamo chiesto 30 secondi di mandare un video…da che non l’ha fatto! Lo ha chiesto ad Angnelli, lo ha chiesto alla Juventus…

