noi,-cast-e-trama-del-remake-italiano-di-this-is-us

Noi fiction, il remake nostrano di This Is Us

Noi fiction, il remake nostrano di This Is Us. Sono iniziate il 15 febbraio a Roma le riprese della fiction NOI, adattamento italiano della serie americana This is us targata 20th Television (parte dei Disney Television Studios), diretto da Luca Ribuoli (Speravo de morì prima) e scritto dall’head writer Sandro Petraglia (La guerra è finita) con Flaminia Gressi (Vite in fuga) e Michela Straniero (Sul più bello).

Non si tratta della prima volta che Rai si cimenta nell’adattamento di un grande family drama americano. Nel 2015 esordì Tutto Può Succedere, rifacimento italiano di Parenthood trasmesso da NBC.

La serie è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction e ha come protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei ruoli che sono di Milo Ventimiglia e Mandy Moore nell’edizione originale.

Trama di Noi, come sarà la versione Rai

La serie racconta la storia di Pietro e Rebecca (interpretati rispettivamente da Lino Guanciale e Aurora Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli e di Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone) che cercano la propria strada verso la felicità.

Alternando un racconto che si sposta dal tempo presente ai ricordi del passato, NOI è nello stesso tempo il racconto di una famiglia e di un Paese, una serie che rivela come anche i più piccoli eventi delle nostre vite possano influenzare ciò che diventeremo, e come gli affetti e le relazioni che costruiamo possano superare il tempo, le distanze, e perfino la morte.

Cast di Noi, attori e personaggi

Da sinistra: Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Ph Credits: Manuel Scrima e Alessandro Pizzi.

Lino Guanciale (Il commissario Ricciardi, L’allieva, Sopravvissuti) interpreta Pietro, il corrispettivo italiano di Jack Pearson (Milo Ventimiglia). Aurora Ruffino (I Medici, Non Dirlo Al Mio Capo 2, Chiara Lubich – L’amore vince tutto) sarà Rebecca, la versione nostrana di Rebcca Pearson (Mandy Moore).

Da sinistra: Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone. Ph Credits: Francesca Marino, Yuri Casagrande Conti e Paolo Palmieri.

Nel ruolo dei “Big Three”, ovvero i figli adulti di Pietro e Rebecca, Dario Aita (La mafia uccide solo d’estate, Il cacciatore) nel ruolo di Claudio, l’equivalente di Kevin (Justin Hartley), mentre Claudia Marsicano (Mi chiedo quando ti mancherò, The Big Other) è Cate, alias Kate (Chrissy Metz). Completa il quintetto dei protagonisti Livio Kone (Zero) nei panni di Daniele, ovvero Randall (Sterling K. Brown).

Nel cast di NOI figurano, tra gli altri, anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.

In un’intervista rilasciata da Serena Rossi a Il Fatto Quotidiano, l’attrice di Mina Settembre svelò di essere stata contattata per prendere parte al progetto, ma non ha accettato.

“Da poco Netflix mi ha proposto di partecipare alla versione italiana di This Is Us” sono le sue parole. Molto probabilmente c’è stato un momento in cui il progetto poteva essere destinato al colosso dello streaming, e non a Rai Uno come poi è stato.

Serena Rossi rivela inoltre di aver declinato il ruolo in quanto Noi sarebbe un titolo troppo impegnativo avendo un figlio piccolo, spiegando che si sarebbe trattato di un contratto di quattro anni.

Quando va in onda Noi?

Le riprese della serie sono cominciate! Ad annunciarlo Lino Guanciale con un post su Instagram:

Lino Guanciale Annuncia Le Riprese Di Noi. Credits: Instagram Via @lino_guanciale_official

Le riprese si svolgeranno tra Roma, Milano, Torino e Napoli per ventitrè settimane. I dodici episodi da cinquanta minuti ciascuno andranno in onda su Rai 1 in sei prime serate, presumibilmente nel corso della stagione televisiva 2021/2022.

Il debutto di Noi potrebbe avvenire già in autunno, o giungere all’inizio del prossimo anno.

La serie originale This is us e l’adattamento italiano NOI sono entrambi distribuiti a livello internazionale da Disney Media and Entertainment Distribution.