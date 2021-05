luck,-dustin-hoffman-torna-in-tv-in-cerca-di-vendetta-(ma-in-una-serie-di-dieci-anni-fa)

In onda su HBO nel 2011, arriva da noi su Sky e NOW. Ambientata nel mondo delle corse dei cavalli, è un racconto di scommesse e torti subiti che vanno ripagati. Non aspettatevi una seconda stagione, però. Dopo la morte di tre cavalli sul set, è stata sospesa

Dopo dieci anni dalla messa in onda su HBO, arrivano in Italia su Sky e NOW (dal 25 maggio), i 9 episodi della serie Luck. Una scelta abbastanza bizzarra (obblighi contrattuali?). Della serie, ai tempi, si era parlato molto. Prima della partenza, per le aspettative legate alla presenza di Dustin Hoffman. Se si escludono i primissimi ruoli all’inizio della sua carriera, Luck era la prima serie tv interpretata da Hoffman (che, finora, è tornato in Tv solo per I Medici in un ruolo abbastanza defilato). E, poi, durante la messa in onda, se ne era riparlato di nuovo tantissimo per le polemiche degli animalisti e il conseguente annuncio da parte di HBO della cancellazione della seconda stagione.

Il punto è che, durante le riprese, morirono non uno, ma ben tre cavalli. Cosa forse normale e tollerata nel mondo della corse, non proprio horse friendly, ma inaccettabile per un una serie tv. Va anche detto, però, che, fra i vertici di HBO, quadrupedi a parte, probabilmente qualcuno tirò un sospiro di sollievo considerato che Luck non stava andando benissimo (con una media di soli 625mila spettatori a episodio). Una fine ingloriosa per un prodotto nato con grandi ambizioni. Con il regista Michael Mann, nel ruolo di produttore esecutivo e dietro la macchina da presa del primo episodio, e, oltre a Hoffman, una serie di attori notevoli, tra cui Nick Nolte, Dennis Farina, Michael Gambon, John Ortiz, Joan Allen, Jason Gedrick.

La storia parte con Hoffman, nel ruolo di Chester “Ace” (“Asso”) Bernstein, che esce di prigione dopo aver scontato una pena di tre anni per un crimine che non ha commesso. Sa di essere stato incastrato dai suoi ex soci ed è determinato a fargliela pagare. Ovviamente usando tutte i trucchi e le “armi” che le corse dei cavalli, di cui è un grande insider, gli mettono a disposizione. La vendetta va servita fredda o, in questo caso, “lenta”. Far conto sull’attenzione e sulla pazienza degli spettatori è un po’ un marchio di fabbrica di molte serie HBO. Che a volte funziona e a volte no.

E lo sceneggiatore e produttore David Milch, che ha creato Luck, ne approfitta per prendersi tutto il tempo e dar spazio a tutte le divagazioni. Milch, che è un vero appassionato di corse di cavalli e di scommesse, porta lo spettatore non solo sugli spalti, ma soprattutto dietro le quinte: nelle stalle e nei paddock, dove si sellano e si preparano i cavalli prima della corsa, e dove avvengono le “contrattazioni” legali e non. Un mondo del tutto sconosciuto a chi non ne fa parte. Che se, da un lato, può essere il pregio della serie, è anche il suo difetto: a meno di non averne una conoscenza minima, ci si sente smarriti (e annoiati).

Tutto il cast merita, però, un applauso. E l’arrivo in Italia della serie ci ricorda anche che Dustin Hoffman non si vede in giro da un pezzo. Dopo L’uomo del labirinto del 2019 del “nostro” Donato Carrisi, l’unica traccia dell’attore su Imdb, è un film in pre-.produzione intitolato As Sick as They Made Us. Ora, come sapete, è appena uscita la notizia del prossimo ritorno di Kevin Spacey in un piccolo ruolo per un un film di Franco Nero (da girare in Italia). Se sia giusto o no ci riserviamo di ragionarne in un’altra occasione. Ma, per favore, qualcuno ci restituisca (anche?) Hoffman.