la-scienza-al-servizio-dei-deboli:-maria-chiara-carrozza,-presidente-cnr,-insieme-a-riccardo-luna

In collegamento con il direttore di Italian Tech, Riccardo Luna, la prima donna presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, per parlare della “scienza al servizio dei deboli”: “Dobbiamo pensare alle persone escluse, alle disuguaglianze – afferma Carrozza -. Questo significa, per esempio, cibo pulito per tutti, acqua pura per tutti, vaccini per tutti: √® il tema dell’affordability”.