incidente-mortale-a-cavallermaggiore.-sindaco-sannazzaro:-“esprimo-la-massima-vicinanza-alla-famiglia-di-lucian-valentin”

Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore

“Una domenica tremenda. Anche noi siamo rimasti colpiti e addolorati dalla tragedia a Stresa. Ieri sera, in città, c’era una grossa paura per le ambulanze che continuavano a passare e per l’elisoccorso che è atterrato. Una disgrazia. Lucian Valentin era un ragazzo molto educato, ottimamente inserito nella nostra comunità. Esprimo la massima vicinanza alla sua famiglia e mi dispiace veramente tantissimo per la sua scomparsa“.

Sono le parole di cordoglio di Davide Sannazzaro (sindaco di Cavallermaggiore) in ricordo di Lucian Valentin Bota, tragicamente e improvvisamente scomparso ieri sera a causa di un incidente stradale.