in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-25-maggio:-licenziamenti.-orlando-costretto-a-riscrivere-la-norma

In quest’arietta da regimetto, non nuova peraltro nel Paese con l’intellighenzia più serva del mondo, sta passando l’idea che i partiti debbano stare a cuccia e lasciar fare tutto a Draghi, il nostro Ronaldo (che peraltro ha appena trascinato la Juve al minimo storico del decennio). Ogni proposta è bollata come un fastidioso disturbo al […]

La tragedia – La cabina precipitata a Stresa Funivia, il ministero controllava da lontano Icontrolli da lontano dell’Ustif di Torino, l’ufficio speciale trasporti a impianti fissi, un organo periferico del ministero delle Infrastrutture, sulla funivia Stresa-Mottarone. Le ultime verifiche sui freni dei veicoli dell’impianto di appena tre settimane fa. E un arco di tempo fondamentale: il biennio fra il 2014 e il 2016, quando la Regione Piemonte mette a […] di Marco Grasso e Valeria Pacelli

Recovery Draghi, i “suoi” tecnici e pezzi di centrodestra: chi comanda sul Pnrr Il decreto – Le norme sulla “governance” del Piano Ue di Carlo Di Foggia e Wanda Marra

Poltrone/1 Manager e nomine, tutti in ginocchio da Giavazzi Partecipate – In vista dei rinnovi, incontri continui con il docente della Bocconi. Si fa il nome di Scaroni per le Fs e di Del Fante per la Cassa Depositi e Prestiti

L’intervista – Alberto Vannucci. Politologo “È desolante vedere i partiti sulle barricate per i vitalizi” Dei tanti modi per analizzare la politica, un dato generale aiuta a comprendere gli avvenimenti particolari: “Ogni sondaggio certifica che la classe politica gode di un enorme tasso di discredito, il peggiore tra i soggetti pubblici”. A ricordarlo è Alberto Vannucci, professore di Scienza Politica all’Università di Pisa, che riconduce a questa lettura eventi molto […]

Sui banchi Scuola, protesta sindacati per l’anticipo degli scrutini Si fanno sentire i sindacati per l’ordinanza ministeriale che, in virtù della straordinarietà del momento pandemico, anticipa gli scrutini di fine anno scolastico. “Così è una corsa contro il tempo” dicono. Alcuni Uffici scolastici regionali, come il Lazio, hanno chiarito che se è vero che sono gli istituti a decidere sul calendario degli scrutini, rimane […] di VDS

L’omaggio – Mito italiano Tra i due Franco, la Spagna libera ha scelto Battiato Il cantautore fu colonna sonora della Movida

L’intervista “In Bielorussia il vero terrorista ha un nome: si chiama Lukashenko” Il dirottamento dell’aereo di linea Ryanair, partito da Atene per Vilnius e costretto ad atterrare a Minsk, così da permettere al Kgb l’arresto del giornalista dissidente Roman Protasevich, “è un atto senza precedenti, che conferma che chi oggi governa la Bielorussia è un terrorista internazionale”. A dirlo con rabbia al telefono è Pavel Latushko, ex […] di Michela A.G. Iaccarino

Neo-aziendalismo Il cda, il dg, la segreteria: ecco chi e come deciderà sui soldi L’ormai famosa governance, ovvero il meccanismo di gestione e controllo del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr), inizia a prendere la sua forma definitiva: il relativo decreto dovrebbe essere approvato entro questa settimana assieme a quello – ben più rilevante e preoccupante (vedi supabbalti, grandi opere e finto green) – dedicato alle semplificazioni. Al di […]

Poltrone/2 Le mani di Draghi sulla Rai: sceglierà l’ad Nuovi vertici – Il premier vuole una sua persona di fiducia, come la vice dg di bankitalia

Il colloquio – Giancarlo Ricci “Quell’assegno non è una pensione. Così sei anni fa suggerii la revoca” Aconsigliare all’allora presidente del Senato, Pietro Grasso, di revocare il vitalizio ai condannati per reati gravi fu, tra gli altri, il professor Giancarlo Ricci. Docente di Diritto del lavoro all’Università di Catania, Ricci inviò un parere a Palazzo Madama in cui metteva nero su bianco le ragioni per cui il Senato avrebbe potuto tagliare gli […] di L. Giar.

Sarscov2 Usa-Cina: scontro sul coronavirus Un rapporto degli 007 americani rilancia la fuga dal laboratorio di FQ

Furbi con le ali Ryanair & C., maxi-multa dell’Antitrust per il mancato rimborso dei voli cancellati Mancato rimborso dei voli cancellati dopo il 3 giugno 2020, ostacoli ai clienti nel ricevere i rimborsi in denaro e campagna pubblicitaria scorretta e ingannevole. Queste le accuse che hanno spinto l’Antitrust a multare Ryanair per 4,2 milioni di euro. Ma nei giorni scorsi l’Authority per gli stessi motivi ha sanzionato anche Easyjet (2,8 milioni) […]

Bella scoperta Marianne, mon amour: la musa segreta di Cohen “Un amore a Hydra” di Tamar Hodes ripercorre la relazione tra il cantautore e la ragazza conosciuta sull’isola greca, a partire dai diari di Leo di Massimo Novelli