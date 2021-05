Spread the love

Il tè verde contiene caffeina? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul tè verde, e quanta caffeina c’è in una tazza.

Il tè verde è una delle bevande più salutari, sia per la salute del cuore sia per favorire la perdita di peso. Ma una delle domande più frequenti su questa bevanda è: il tè verde contiene caffeina?

Iniziamo col dire che il più grande produttore di tè verde è la Cina; solo successivamente la produzione si è ampiamente diffusa anche in altri paesi.

Non ne esiste un’unica varietà, ma vi sono diverse tipologie a seconda del contenuto di foglie; infatti, lo stesso tè è prodotto con foglie e germogli di Camellia sinensis, che si trovano principalmente nell’Asia orientale.

Il tè verde contiene caffeina?

La risposta è sì, c’è un po ‘di caffeina nel tè verde, anche se ce n’è molto meno di altre comuni bevande, come ad esempio la Coca Cola che può arrivare a contenere anche fino a 40 mg di caffeina.

Una singola tazza di tè verde contiene probabilmente tra i 30 e i 50 mg di caffeina; mentre, il tè nero può contenere fino a 110 mg di caffeina, e una tazza di caffè istantaneo può contenere fino a 170 mg.

Secondo gli esperti, chi è intollerante alla caffeina dovrebbe evitare di assumerne più di 200 mg, in modo che quella presente nel tè verde non dovrebbe avere effetti collaterali. (Leggi anche: I segnali che il tuo corpo ti manda per dirti che stai consumando troppa caffeina)

La caffeina

La caffeina è una sostanza che in natura è presente nei semi, nei frutti e nelle foglie di più di 60 piante. Si tratta nello specifico di una sostanza che va a stimolare il sistema nervoso centrale, contrastando i sintomi e i segnali di stanchezza.

Il consumo moderato di caffeina ha effetti positivi sulla salute, ma un consumo eccessivo può provocare diversi effetti collaterali come tachicardia, disturbi del sonno e irrequietezza.

