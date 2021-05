il-set-di-lego-con-11mila-pezzi-per-costruire-la-mappa-del-mondo

Un grande mosaico composto da 11695 piccoli dischetti per formare continenti, isole, oceani e rilievi sottomarini con libertà di personalizzazione

(Foto: Lego)

Appassionati di Lego, ecco servito il set con il più alto numero di pezzi al mondo: sono in tutto 11695 e sono tutti piccoli dischetti che, come in un mosaico, servono a riprodurre la mappa del mondo in una sorta di pixel art. A lavoro finito si può ottenere un pannello delle dimensioni di 65 x 104 centimetri (circa quanto una televisione da quasi 50 pollici) che apre anche a un po’ di personalizzazione.

Il kit Mappa del mondo (set numero 31203) batte con un ampio margine il precedente record che apparteneva al recente modellino del Colosseo (9036 pezzi) e si inserisce nella suggestiva categoria “Art” che include già altre scatole per per assemblare quadri famosi come la Marilyn Monroe di Andy Warhol oppure ritratti come quelli dei Beatles o dei vari personaggi Disney, ma anche gli stemmi di Hogwarts della saga di Harry Potter.

(Foto: Lego)

La tecnica per assemblare questi set è del tutto simile a quella dei mosaici visto che non si sfruttano i classici mattoncini per costruzioni tridimensionali quanto solo le puntine rotonde che di solito servono a incastrarli gli uni con gli altri. Basta inserire questi minuscoli dischetti nei dodici pannelli neri che fungono da base che si poi si agganciano tra loro per completare la grande immagine finale. Ci sono anche i pezzi bianchi che formano la cornice tutto attorno, così da appendere la mappa come un quadro.

(Foto: Lego)

Il set strizza l’occhio alla fantasia di chi lo sta costruendo. Se i vari continenti sono semplicemente in bianco, è possibile infatti sbizzarrirsi con l’ampio spazio relativo agli specchi d’acqua. Tra le varie opzioni si può rendere tutto in monocromo e minimalista oppure riprodurre i rilievi delle catene montuose sottomarine miscelando marrone, verde e azzurro, oppure rappresentare le correnti oceaniche, ma anche disegnare mostri mitologici, figure psichedeliche e così via. Intrigante, la possibilità di aggiungere pallini colorati nelle località che si sono visitate.

Il set Lego Mappa del Mondo sarà disponibile dal 1 giugno a un prezzo di 249,99 euro.