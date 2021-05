il-paradiso-delle-signore-6,-iniziati-i-lavori

Il Paradiso delle Signore 6 stagione, anticipazioni degli attori

De Il Paradiso delle Signore 6 stagione quali anticipazioni abbiamo dagli attori nel cast? Emanuel Caserio (Salvatore Amato) annuncia l’inizio dei lavori per Il Paradiso delle Signore 6 ancor prima di essere sul set. Nelle Instagram Stories del suo profilo il 25 maggio 2021 fa un piccolo quiz, svelando già la risposta: “Bene. Io sono pronto e ora sto per andare in un posto a me molto, molto, molto, molto, molto… come definirlo… Paradis… No, no, no! Volevo dire… Familiare!”. Nella Stories successiva fa finta di non sapere dove sia diretto Sandro che, evidentemente, ha il compito di portarlo in un luogo speciale: i Videa Studi Televisivi.

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 157: Salvatore Amato interpretato da Emanuel Caserio. Credits: Rai

“Eccoci, qua, si inizia! Facciamo questa prova! Vai col trucco!” continua l’attore, citando Il Paradiso delle Signore con l’hashtag #ilparadisodellesignore e menzionando Aurora TV che co-produce la soap. C’è anche il momento “prova scarpe”! Non ci sono dubbi, quindi. La macchina per Il Paradiso delle Signore 6 stagione è avviata.

Il Paradiso delle Signore 6 Roberta torna? Federica De Benedittis è sul set

Federica De Benedittis (Roberta Pellegrino) è ai Videa Studi Televisivi – dove si gira Il Paradiso delle Signore – il 25 maggio 2021. Lo scopriamo dalle sue Instagram Stories pubblicate sul suo profilo verificato. Dopo l’ennesimo tampone è pronta. Vaga per il set del Paradiso e scherza sul fatto di aver perso la via. “Niente mi sono persa, ma che è qua? Non c’è più la piazzetta di una volta?” si chiede l’attrice. Per un attimo ci viene un colpo e invece no… “Ah sta qua”, ci tranquillizza Federica De Benedittis. Poi pensa a dove siano i camerini. Ci viene il dubbio che le nozioni apprese da Roberta a Bologna abbiano fatto dimenticare informazioni importanti alla sua interprete! “Torno indietro, devo andare al Teatro 5, mi hanno detto”… Con l’ironia che ci è mancata tantissimo aggiunge: “Non sono pratica, non lo conosco tanto bene questo posto. Non l’ho bazzicato mai!”. De Il Paradiso delle Signore 6 stagione, anticipazioni nelle sue Stories non ce ne sono a parte… Il fatto che sia sul set. Questo significa che ne Il Paradiso delle Signore 6 Roberta torna? Potrebbe essere!

In una delle Stories successive c’è anche Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) che, quindi, immaginiamo sia sul set.

