i-nodi-aperti-del-green-pass:-immuni-e-i-minorenni

Al ministero per l’innovazione e la transizione ecologica sono giorni concitati. Sul Green Pass, il certificato verde che ci consentirà di viaggiare liberamente in estate in Europa, restano molti punti aperti. Partiamo da quello che il ministro Colao ha detto lunedì nel forum di Italian Tech.

Come sarà



“Sarà un QRCode che si potrà trovare dappertutto”, ha detto il ministro. Dappertutto dove, come e quando è più complicato da determinare.

La data



“La versione europea, che abbiamo già testato, ci soddisfa, siamo contenti dei risultati. Penso che verso metà giugno saremo pronti e il 1° di luglio partirà”. È quindi esclusa la data del 1° giugno di cui si era parlato all’inizio. Il 1° luglio è considerata la data limite, il tentativo in corso è di anticipare il rilascio di una decina di giorni, ma non è solo un problema tecnologico. E’ una tema di norme europee in discussione; e di autorizzazione del Garante per la privacy.

Come funziona



“Se ho quel certificato non dovrò fare le quarantene. Non dovrò sottomettermi a possibili restrizioni se le cose dovessero cambiare. È un certificato, non è un passaporto”. Questo vuol dire che andrà esibito assieme a un documento di identità valido.

Chi ne ha diritto



Chi ha fatto il vaccino, ovviamente. E chi ha avuto il covid. “Si può anche ottenere non avendo fatto il vaccino, ma avendo fatto il tampone nelle ore precedenti. È un po’ più noioso, costa di più”. E dura di meno ovviamente il periodo di validità del pass tramite tampone.

Come ottenerlo



Tramite internet, soprattutto. “Ma forse non dovrete neanche scaricarlo. Probabilmente riceverete una notifica sullo smartphone. Chi ha la app IO lo riceverà direttamente nella app IO”, dice il Ministro. Sono undici milioni gli italiani che l’hanno già scaricata. Tanti ma non tantissimi. E questo apre altri scenari e alcuni problemi.

I minorenni

Non possono prendere lo SPID, il sistema di identità digitale, con il quale attivare IO. E quindi sono esclusi da questa modalità. Al Ministero fanno notare che IO si attiva anche tramite CIE, la carta d’identità elettronica, che però non è ancora così diffusa e che in certi Comuni ha tempi di attesa lunghi. Come risolvere il problema? Ci sarebbe al lavoro anche Sogei, la società informatica del ministero del Tesoro per trovare strumenti alternativi che però non sono ancora noti o chiari.

Il rebus Immuni



Fra le alternative allo studio c’è la app Immuni, quella lanciata un anno fa per il contact tracing, scaricata da oltre dieci milioni di persone e sostanzialmente inutile per lo scopo che aveva. Già un mese fa il ministro Colao aveva detto che per il Green Pass era allo studio anche l’utilizzo di Immuni, suscitando diverse perplessità. Immuni infatti nasce come app che garantisce il totale anonimato di chi la utilizza: era la promessa fatta affinché fosse scaricata; e la condizione del Garante privacy per autorizzarla.

Come fa una app intrinsecamente anonima a ricevere un certificato verde che attesta che il suo utente può circolare liberamente? Non è chiaro. Ma intanto nel sito dove vengono rilasciate le varie versioni del software qualche giorno fa sono state notate tracce di un aggiornamento. E nel forum di lunedì a Italian Tech il ministro Colao ha confermato che la pista Immuni è ancora percorribile teoricamente. “Immuni avrà dentro anche il certificato”. Per ora è un auspicio. Perché ciò sia possibile occorre avere il via libera del Garante Privacy (tutt’altro che scontato); e poi sarà il singolo utente a farsi riconoscere e identificare in qualche modo, per esempio inserendo il codice fiscale. Da notare: Immuni non era utilizzabile per i minorenni. Da qui la necessità di una strada ulteriore.

Sogei



L’ultima ipotesi su cui si sta lavorando è far scaricare il Green Pass usando il codice fiscale o la tessera sanitaria da un sito ancora in costruzione da parte di Sogei; o dal proprio fascicolo sanitario elettronico (che però in molte Regioni ha percentuali di adozione prossime allo zero). I genitori dovrebbero poterlo fare anche per i figli che sono stati sottoposti a un tampone dall’esito negativo o sono guariti dal Covid-19 (l’ipotesi della vaccinazione al momento non è contemplata per i minorenni), ovviamente usando i rispettivi codici fiscali.Tutto questo sarà possibile grazie a una nuova infrastruttura gestita sempre da Sogei, che si farà collettore di tutte le informazioni relative al Pass (certificati vaccinali, tamponi, certificati di guarigione) e quindi permetterà l’accesso alle app IO e Immuni. Tecnicamente significa che Sogei sta realizzando le Api (la sigla sta per Application Program Interface), le “finestre” d’accesso a questi dati e le fornirà a chi sviluppa Immuni e IO perché siano integrate al loro interno.