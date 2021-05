Spread the love











Il Principe Harry torna in tv per parlare dei suoi problemi psicologici e sull’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute mentale. Ecco cosa ha detto. Il principe Harry continua la sua battaglia per riprendere in mano la sua vita. Dopo l’abbandono dell’Inghilterra e dei suoi diritti e doveri reali, il secondogenito di Carlo e Diana […]

L’articolo “Harry è ancora molto malato” da 5 anni è curato con la Emdr. Ecco cos’è proviene da Leggilo.org.

