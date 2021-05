Hammarvik avrà una seconda stagione

Si farà Hammarvik 2

Ci sarà Hammarvik 2. Torna con una seconda stagione “Lyckoviken”, la serie tv ideata e scritta da Camilla Läckberg, da noi in onda su LaF a partire dal 4 maggio.

L’agente di polizia Johanna Strand (Disa Östrand) fa ritorno nella sua città natale, Hammarvik, per partecipare al funerale della madre. Il piano iniziale di restare solo per pochi giorni naufraga quando viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna nel bagagliaio di un’auto in fondo al mare.

Nella seconda stagione di Hammarvik- – Amori e altri omicidi, una una produzione originale Nordic Entertainment Group, l’agente Strand (Östrand) continua a indagare sul caso ma dovrà fare i conti con delle rivelazioni sorprendenti: presto sarà difficile per lei sapere di chi si può fidare. A complicare la faccenda, il ritorno di Madelene (Lisa Henni), l’amica di Johanna che era stata creduta morta per gli ultimi diciotto anni. Chi è l’assassino che si cela ad Hammarvik?

Nel frattempo prosegue la relazione di Johanna con Danne (Martin Stenmarck), il suo fidanzato d’infanzia e ora sposato con la sua ex migliore amica, Pernilla (Linda Santiago). Il loro rapporto verrà messa alla prova quando Danne si ritroverà a dover scegliere tra Johanna e Pernilla. Sarà lui a decidere, o lo farà una di loro?

Completano il cast della seconda stagione gli attori Christopher Wollter (Honour), Daniel Adolfsson (The Bridge), Ashkan Ghods (Johan Falk), Lars Väringer (Alex) e Amanda Lindh (Bonus Family).

La seconda stagione di Hammarvik ha esordito sugli schermi svedesi lo scorso 19 gennaio, con i primi due episodi che hanno esordito sulla piattaforma streaming Viaplay nei Paesi nordici, mentre il primo episodio è andato in onda sulla rete svedese TV3.

In Italia non è stata ancora resa nota una data di esordio per il ritorno della serie, che avverrà, salvo cambi di destinazione, sempre su LaF.