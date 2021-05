furto-nella-parrocchia-di-scarnafigi:-100-euro-il-bottino

Sabato 22 maggio, un ragazzo con un berrettino da baseball, la mascherina e una maglia a maniche corte è entrato in chiesa e ha svuotato i bussolotti delle monete davanti alle statue di San Giuseppe e di Maria Vergine Assunta. Il bottino ammonta a circa 100 euro in monete, secondo le prime ricostruzioni. Inoltre, come segnalato da un testimone, il presunto responsabile aveva sul braccio destro tatuaggio vistoso: è di carnagione olivastra e non è mai stato visto prima d’ora a Scarnafigi. Sul furto indagano i Carabinieri di Scarnafigi.