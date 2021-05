cuffie-bose-sport-earbuds,-la-prova

Quali sono le caratteristiche che un paio di cuffie per attività sportiva dovrebbero avere? Conviene spendere tanto, per un accessorio che si usa solo in alcuni momenti della giornata, e magari non tutti i giorni? Soprattutto: che cosa vuol dire effettivamente “cuffie sport”?

Negli ultimi anni, con l’allargarsi dell’offerta di cuffie senza fili, non solo c’è l’imbarazzo della scelta, ma anche abbiamo più esperienza e siamo in grado di scegliere meglio. E di sapere quello che ci aspetta. Per esempio, si sa che, a causa delle batterie non sostituibili, la vita media di un paio di cuffie arriva più o meno a 2 anni, periodo dopo il quale l’autonomia non è più soddisfacente. Anche per questo, comprare un altro paio di cuffie per l’attività sportiva, da affiancare a quelle standard, non è una scelta da tutti.

Il design delle Bose Sport Earbuds



Quindi, che cosa significa avere un paio di cuffie per lo sport? Per molti, un paio di AirPods va bene sia per ascoltare musica mentre si studia o lavora sia per ascoltare un podcast durante una corsa o un allenamento. Ma ci sono motivi molto concreti per i quali sarebbe meglio avere un paio di cuffie dedicate all’attività sportiva. Ed è qui che le Bose Sport Earbuds danno il loro meglio.

Non sono cuffie over-ear, quindi la testa non suda ulteriormente; sono in-ear, ma non scivolano fuori dall’orecchio con il movimento del corpo. Nella confezione ci sono 3 gommini di grandezza diversa, e la struttura ha un piccolo gancio che tiene ben saldo il pod al padiglione auricolare. Insomma: c’è la sensazione che le cuffie possano cadere, ma non succede. E dopo un po’ ci si dimentica di averle e non ci si preoccupa più.

Come funzionano le Bose Sport Earbuds



Il processo di accoppiamento ai vari dispositivi è gestito tramite l’app Bose Music (su iOS o Android), che dopo il primo collegamento permette di aggiungerne nuovi in maniera estremamente semplice. L’app risolve anche il problema della riconnessione automatica all’ultimo dispositivo: per passare da un iPhone a un Apple Watch, per esempio, basta cliccare sulle cuffie, poi selezionare Sorgente e scegliere il dispositivo che si vuole usare, oppure cliccare sul “più” per creare un nuovo accoppiamento.

Il passaggio tramite app è quello consigliato, perché se invece si prova a disconnettere dalle Impostazioni del menù Bluetooth di un dispositivo, si possono riscontrare problemi, come il mancato accoppiamento di uno dei due pod, oppure l’audio intermittente. In ogni caso, per risolvere qualsiasi problema basta riporre i pod nella custodia per ripristinare la modalità di accoppiamento.

Il suono è intenso, e tutte le frequenze vengono calibrate in maniera ottimale: quelle medie e alte sono così precise da rendere benissimo anche con podcast o audiolibri, avvolgendo con un volume alto, ma non eccessivo; quelle basse danno il giusto ritmo senza coprire il resto.

Che cosa ci è piaciuto poco e quanto costano



Non c’è la cancellazione attiva del rumore, ma forse va bene così: trattandosi di un paio di cuffie per l’attività sportive, sarebbe pericoloso rimanere isolati acusticamente, per esempio durante un allenamento in strada. Dal punto di vista della personalizzazione, le Sport Earbuds offrono molto poco: nell’app non c’è un equalizzatore, e non si possono usare i tasti di scelta rapida per attivare l’assistente vocale o per mettere in pausa; le uniche 2 opzioni disponibili sono l’ascolto del livello di batteria e il passaggio al brano successivo.

Come molti prodotti Bose, non costano poco: hanno un prezzo di listino di 199,95 euro (ma online si trovano facilmente anche a 150), e anche per questo molti preferiscono le AirPods Pro e magari un paio di Galaxy Buds+ o Live, che non hanno la stessa flessibilità come scelta di gommini, ma sono ottime anche per lo studio e il lavoro e hanno la cancellazione attiva del rumore. Ma se il proprio lavoro è lo sport, allora queste Sport Earbuds potrebbero essere un’ottima scelta.