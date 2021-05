crespelle,-la-ricetta-passo-passo

1

Raccogliete la farina in una ciotola capiente, create al centro un cratere con una frusta, versatevi il latte, poco alla volta, e cominciate a incorporare la farina, partendo dal centro. Continuate a versare, allargando sempre di più il cratere fino a stemperare tutta la farina con il latte: in questo modo non si formeranno grumi.

Guarda la foto