albano,-cristel-carrisi-al-veleno-contro-il-padre-“mi-fai-rispondere?”-cala-il-gelo,-albano-resta-di-sasso

Spread the love











Albano e Romina Power hanno messo su davvero una bella famiglia con quattro figli, ognuno molto diverso l’uno dall’altro.

Cristel sposata e mamma di due bambini, appare pochissimo in tv così come la sorella Romina Junior che, ad esclusione della partecipazione in coppia con il papà a L’isola dei famosi non ha preso parte a nessun’altro programma televisivo. Yari è sempre in giro per il mondo, spesso con mamma Romina a cantare e a tenere concerti.

Albano ha avuto altri due figli con Loredana Lecciso, Jasmine e Bido e Jasmine è quella che più di tutti segue le orme paterne, infatti è diventata una cantante, ha inciso il suo primo single Ego che sui social ha raggiunto un ottimo numero di visualizzazioni e ha partecipato in giuria a The voice senjor insieme a papà Albano. Antonella Clerici ha fatto sapere che ci sarà una seconda edizione di The Voice senjor e pare che la coppia Albano Jasmine Carrisi sia stata riconfermata.

55 Passi nel sole, uno show bellissimo e di famiglia

Qualche giorno fa, sabato22 maggio, è andato in onda uno spettacolo molto bello su canale 5, 55 Passi nel sole, realizzato da Albano e Romina.

I due hanno voluto accanto a loro, in questa bellissima avventura, i loro figli e così lo spettacolo è diventato subito un’occasione per stare in famiglia.

Oltre alla famiglia Carrisi Power hanno preso parte allo spettacolo anche tanti altri cantanti che con Albano e Romina hanno diviso tante volte il palco del Festival di Sanremo: Toto Cutugno, Pupo, I ricchi e poveri ecc.

Lo show è stato condotto, oltre che da Albano e Romina, anche da Cristel Carrisi.

Cristel molto seccata con il papa gli dice “Mi fai rispondere?”

Cristel Carrisi era sul palco insieme al padre e c’è stato qualche momento di tensione. Vediamo cosa è accaduto.

Cristel Carrisi e Albano, ad un certo punto dello show, hanno raccontato la loro vita di famiglia, sempre in giro per il mondo per concerti con i figli al seguito.

Poi ad un certo punto, Albano ha cantato e dopo ha chiesto a Cristel cosa ne pensasse. Cristel stava per commentare ma Albano l’ha interrotta e allora lei, abbastanza seccata gli ha detto: “Mi hai fatto la domanda? Mi fai rispondere?”.

C’è stata un po’ di tensione e dopo qualche secondo Albano ha smorzato tutto e il programma è ritornato a scorrere senza problemi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...