Una Vita, anticipazioni oggi 24 maggio: José vuole proteggere Bellita

Anticipazioni “Una Vita”, puntata di oggi 24 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Bellita, dopo essere stata vicina a morire, finalmente si riprende. Chiede perdono ai suoi cari per averli trascurati. Ma dov’è finita Margarita? Per il momento José non vuole rivelarle la verità, che la sconvolgerebbe.

Dopo aver rischiato la vita, Bellita inizia a migliorare, riprende appetito e chiede perdono a José, Cinta e Arantxa per averli trascurati.

Per ora José non vuole spiegare alla moglie le cause del suo malore.

La Del Campo, però, inizia a domandarsi come mai la sua “grande” amica Margarita non sia ancora andata a trovarla. Non sa ancora che è stata proprio la moglie di Carchano, ora agli arresti, ad avvelenarla.

Liberto teme che i quadri di Maite possano destare scalpore all’inaugurazione della galleria, ma alla fine non si pente del suo accordo con la pittrice.

Maite dice a Liberto che sta lavorando a un nuovo quadro (che ritrae Camino) per la mostra. La pittrice e Camino temporeggiano per trovare il modo di stare insieme definitivamente.

Servante ha espresso la volontà di cambiare cognome. Jacinto vuole fare lo stesso.

Santiago, che in realtà è il gemello dell’uomo, Israel, si è arrabbiato con Genoveva perché gli ha rifilato un assegno anziché i contanti promessi.

Mendez ha informato Felipe e Genoveva del ritrovamento del cadavere di Ursula e lei si è finta sconvolta.

Genoveva pensa di essersi liberata di Israel e dei suoi ricatti. L’uomo ha ricevuto la somma pattuita per l’omicidio di Ursula ed è pronto a lasciare la città con Marcia. La Salmeron fa poi i conti con Felipe.

Alvarez-Hermoso chiede a Genoveva se ha a che fare con la morte di Ursula. Lei nega. In quel momento, si presenta alla porta il commissario Mendez per interrogarla.

Nonostante sappia che suo marito è un impostore, Marcia decide di seguire Israel a Cuba e dimenticare Felipe.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.