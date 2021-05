una-straordinaria-carbonara-con-gli-asparagi

Se pensate che certe ricette classiche non vadano rivisitate, come la classica carbonara, forse l’idea di questa carbonara con gli asparagi non vi convincerà, ma vi invitiamo a provarla prima di un categorico no. Del resto, siamo in piena stagione di asparagi, una verdura fresca e primaverile che davvero non può mancare dalla nostra tavola!

La tradizione della carbonara

Abbiamo parlato di carbonara in tantissimi articoli perché si tratta di un primo piatto della cucina italiana famoso e amato ormai in tutto il mondo. Non è facile preparare una buona carbonara, soprattutto se continuate ad utilizzare la pancetta al posto del guanciale, e per questo vi invitiamo a leggere la ricetta originale dal 1954 ad oggi. Se volete approfondire l’argomento, leggete anche I segreti della carbonara di Roscioli e siamo certi che alla fine avrete tutte le informazioni necessarie per portare a tavola un primo da standing ovation.

Carbonara con gli asparagi

Quella che vogliamo proporvi è una rivisitazione perfetta in questa stagione della carbonara classica perché prevede l’aggiunta degli asparagi che con il guanciale e il pecorino sono la fine del mondo. Ci sarebbe poi anche una variante solo vegetale, senza guanciale, ma comunque con le uova quindi non adatta ai vegani. Scegliete la vostra preferita.

Come fare la carbonara con gli asparagi

Ingredienti

350 g di spaghetti



120 g di guanciale



30 g di pecorino romano



20 g di grana o parmigiano grattugiato



2 grossi tuorli



sale pepe

Procedimento

Per prima cosa pulite gli asparagi lavandoli ed eliminando la parte finale del gambo.



Tagliate a pezzetti la parte morbida e le punte e cuocete gli scarti in una pentola d’acqua fredda che porterete a bollore.



Lasciate sudare in padella il guanciale tagliato a cubetti e una volta rosolato mettetelo da parte e nello stesso grasso cuocete gli asparagi tagliati al coltelo aggiungendo un filo di olio.



Scolate gli scarti e mettete nella stessa acqua bollente la pasta a cuocere per il tempo indicato aggiungendo anche del sale grosso.



A parte sbattete i tuorli con il pecorino, il grana e un pizzico di sale e una volta scolata la pasta versatela nella padella con gli asparagi cotti e il guanciale, spegnete il fuoco e aggiungete le uova.



Se necessario aggiungete acqua di cottura.



Completate con altro pecorino e servite immediatamente.

Carbonara con gli asparagi.

Come fare la carbonara con gli asparagi senza guanciale

Ingredienti

400 g di tortiglioni



500 g di asparagi



5 tuorli



100 g di pecorino grattugiato



olio extravergine di oliva



sale e pepe

Procedimento

Per prima cosa pulite gli asparagi lavandoli ed eliminando la parte finale del gambo.



Tagliate a pezzetti la parte morbida e le punte e cuocete gli scarti in una pentola d’acqua fredda che porterete a bollore.



Cuocete in padella gli asparagi tagliati al coltelo con un filo di olio, scolate gli scarti e mettete nella stessa acqua bollente la pasta a cuocere per il tempo indicato aggiungendo anche del sale grosso.



A parte sbattete i tuorli con il pecorino e un pizzico di sale e una volta scolata la pasta versatela nella padella con gli asparagi cotti, spegnete il fuoco e aggiungete le uova.



Se necessario aggiungete acqua di cottura.



Completate con altro pecorino e servite immediatamente.