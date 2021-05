torta-dorata

Ingredienti PER IL PAN DI SPAGNA

300 g farina 00

250 g zucchero

6 uova

1 bustina di lievito in polvere per dolci

scorza di limone

Ingredienti PER LA BAGNA ALL’ACQUA DI ROSE

200 g zucchero

acqua di rose

Ingredienti PER FARCIRE

500 g latte

150 g zucchero

45 g amido di mais

4 tuorli

1 baccello di vaniglia

confettura di petali di rose

Ingredienti PER LA COPERTURA

400 g cioccolato bianco

1 bicchiere di panna fresca

1 baccello di vaniglia

rum bianco

cannella in polvere

Ingredienti PER DECORARE

praline al cocco

biscotti glassati

fiori edibili

amaretti

macaron alla vaniglia

frutti rossi a piacere

bomboletta spray color oro alimentare

PER IL PAN DI SPAGNA

Montate 6 albumi a neve ferma. Montate 6 tuorli, usando le fruste elettriche, con 6 cucchiai di acqua bollente; unite quindi lo zucchero e un po’ di scorza di limone grattugiata finemente, continuando a montare finché il composto non risulterà chiaro e spumoso; aggiungete la farina a pioggia e il lievito continuando a montare.

Incorporate gli albumi montati a neve, mescolando con un cucchiaio con movimenti dal basso verso l’alto.

Imburrate e infarinate uno stampo cilindrico (ø 18 cm, h 10 cm) e riempitelo con il composto.

Cuocete nel forno statico a 180 °C per 40 minuti circa. Verificate la cottura inserendo uno stecchino nella torta: se, una volta estratto, risulta pulito, la torta è cotta. Se utilizzate la modalità ventilata, riducete la temperatura a 170 °C e cuocete la torta per 30 minuti.

Sformate la torta, ponetela su una gratella e lasciatela raffreddare del tutto prima di decorarla.

PER LA BAGNA ALL’ACQUA DI ROSE

Scaldate in una piccola casseruola 200 g di acqua e 200 g di zucchero; quando si sarà sciolto, spegnete e unite l’acqua di rose dosandola secondo il vostro gusto. Lasciatela intiepidire.

PER FARCIRE

Preparate la crema pasticciera scaldando il latte con i semi raschiati dal baccello di vaniglia.

Montate i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais, stemperateli con il latte, riportate sul fuoco e cuocete per alcuni minuti, fino a quando la crema non inizierà ad addensarsi.

Toglietela dal fuoco, trasferitela in una ciotola e fatela raffreddare coperta, a contatto, con la pellicola alimentare.

Dividete le torta in 3 dischi e, seguendo le indicazioni della torta nera, inumidite i dischi con la bagna all’acqua di rose, farcite il primo strato con la crema pasticciera e il secondo con la confettura di petali di rosa.

PER LA COPERTURA

Scaldate la panna, poi unite il cioccolato bianco spezzettato e, sempre mescolando, 3 cucchiai di rum, poca cannella in polvere e i semi raschiati da 1 baccello di vaniglia.

Togliete dal fuoco, sempre mescolando. Se volete una consistenza un po’ più fluida, unite un po’ di latte. Lasciate intiepidire.

Ricoprite con la ganache al cioccolato bianco e fatela appena rapprendere.

PER DECORARE

Completate a piacere biscotti glassati e amaretti usando la bomboletta spray di oro alimentare.

Decorate la torta alternando biscotti, amaretti, macaron, cioccolatini, praline, frutti e fiori.

Usate un po’ di ganache fusa come se fosse colla.

Fate raffreddare in frigo per almeno 1 ora prima di servire.