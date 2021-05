tommaso-zorzi,-salta-tutto-per-l’influencer:-l’indiscrezione

Brutta notizia in arrivo per l’influencer Tommaso Zorzi? L’indiscrezioni è di quelle pesanti. Ecco cosa è successo in queste ore

Tommaso Zorzi (@Twitter)

Tommaso Zorzi è uno dei volti emergenti della tv italiana. Conosciuto come influencer, dopo la partecipazione all’ultima edizione del GF Vip, ha visto crescere la sua popolarità anche sotto altre forme. La Mediaset, dopo il reality, gli ha dato il trono da opinionista per L’Isola dei Famosi e la conduzione de Il Punto Z su Mediaset Play. Questo oltre al fatto che ormai sia ospite fisso del Maurizio Costanzo Show.

Nelle ultime settimane era emersa la possibilità che il ragazzo potesse condurre un altro programma, nel dettaglio un format per il prime time di Italia 1.

Il progetto di Tommaso Zorzi potrebbe seriamente saltare o essere messo da parte per poi essere ripreso in futuro. A rivelarlo sono gli esperti di TvBlog. Il motivo? Entrambe le parti vorrebbero dedicarsi con calma a tale lavoro e nel frattempo concentrarsi su altro.

Tommaso Zorzi vittima di stalking: cosa è successo

Tommaso Zorzi in una serie di storie pubblicate ieri sul proprio profilo Instagram ha ammesso di essere continuamente seguito da una persona di cui non ha rivelato il nome. Questa situazione lo ha messo talmente tanto in agitazione, da trovare il coraggio di affrontarla

“Non devi più stare sotto casa mia, non devi più seguirmi per strada perché non è normale…Non puoi fare così, sei sempre sotto casa mia. Io ti vedo. In una settimana quanti giorni? Cinque? Due? Ti vedo, mi segui. Adesso non mi stai seguendo? Non va bene, non è sano. Non mi puoi seguire”, le ha detto.

Questa persona nel recente passato e tutt’ora gli avrebbe chiesto dei favori che in parte lui le ha fatto ed in parte non è riuscito. Una storia non bellissima, che Zorzi spera non si ripeta più.