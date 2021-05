Snapchat si aggiorna con tante novità: utenti entusiasti

Dopo diverso tempo, anche Snapchat si aggiorna con super novità e si prepara a sfidare i grandi colossi come Instagram e TikTok

È pronto un super aggiornamento per Snapchat (Getty Images)

Fino a qualche anno fa, Snapchat era il punto di riferimento per ciò che riguarda il mondo dei social network. Il concept delle Stories che oggi conosciamo su Instagram è partito proprio da qui, prima che il colosso di Zuckerberg portasse l’idea sulla sua piattaforma.

Nell’era dei contenuti “mordi e fuggi” e dell’esplosione di TikTok, gli sviluppatori di Snapchat sanno bene a cosa puntare per riottenere il pubblico dei vecchi tempi. È anche per questo motivo che, in occasione dello Snap Partner Summit 2021, sono state annunciate alcune super novità che entreranno a far parte del social network nei prossimi giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite, arriva il bundle Ombre di Strada: come sbloccare gratis la skin

Snapchat, ecco tutte le novità in arrivo

Ecco tutte le principali novità che potrebbero presto arrivare sulla piattaforma (Getty Images)

Durante lo Snap Partner Summit 2021, gli sviluppatori della piattaforma hanno annunciato tutte le novità che presto verranno introdotte nella piattaforma. Si parte da Scan, funzione già presente ma che ora si modifica sia a livello di interfaccia che di strumenti. Verrà messa direttamente in homepage, così da essere maggiormente visibile per tutti. Scansionando un qualsiasi oggetto, ora l’intelligenza artificiale fornirà consigli per gli acquisti e ricette (in caso si tratti di alimenti).

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, da oggi nessuno potrà vedere le tue chat: trucco pazzesco

Altra importante modifica riguarda la fotocamera, che dovrebbe diventare ancor più intelligente con tante nuove modalità di ripresa e colonne sonore. In questo modo, fanno sapere gli sviluppatori della piattaforma, scattare foto e registrare video sarà ancor più semplice e dagli effetti spettacolari. Per tutte le altre novità, non resta che aspettare il rilascio ufficiale dell’update.